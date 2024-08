Nero a metà 3, anticipazioni 5 agosto 2024: nuovo caso complesso per Carlo

Nella prima serata di questo lunedì 5 agosto 2024 sulle frequenze di Rai 1 va in onda un nuovo episodio della serie televisiva Nero a metà 3. Un prodotto televisivo che vede la regia Claudio Amendola ed Enrico Rosati con l’attore romano presente anche nel cast insieme ad altri volti noti della tv tra cui Caterina Guzzanti, Angela Finocchiaro, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti e tanti altri.

Nella puntata in onda questa sera, Carlo si occupa delle indagini relative all’assassinio di un malvivente che si trovava sotto la casa di Alba. L’uomo era un ladro conosciuto alla forze dell’ordine per i tanti colpi messi in atto nel corso della sua vita. Carlo deve cercare di stabilire le esatte dinamiche che hanno portato all’uccisione di quello sconosciuto e poco alla volta si convince che il responsabile potrebbe essere Pugliani. Per il momento ci sono soltanto degli indizi che lasciano pensare a questo genere di epilogo ma di prove vere e proprie non ce ne sono. Secondo la ricostruzione di Carlo molto probabilmente l’uomo ucciso era riuscito a mettere le mani su una sacca che apparteneva a Clara e che probabilmente la vicenda è finita male per l’intervento di qualcuno che ha utilizzato armi professionali.

Anticipazioni Nero a metà 3: chi ha ucciso il notaio?

Nella puntata di Nero a metà 3 in onda questa sera, 5 agosto 2024, la polizia sta quindi cercando di ricostruire il tutto e grazie all’intervento di Spartaco Mattei, un componente della squadra narcotici caratterizzata da un carattere piuttosto irrequieto e scorbutico, è stato possibile anche dare un nome alla vittima. Si tratta di un extracomunitario che da alcuni mesi stava collaborando proprio con la squadra narcotici nelle vesti di informatore. Infatti lo stesso Spartaco asserisce che la vittima era diventato prezioso nelle indagini che avrebbe dovuto far emergere un clan che si occupava dello spaccio di sostanze stupefacenti verso l’Italia.

Il secondo caso di Nero a metà 3 dovrà essere gestito dallo stesso Carlo e in particolare del ritrovamento del cadavere di un noto notaio in una strada periferica e malfamata della città. La dinamica sembra far pensare ad un incidente stradale in particolare ad un pirata che non si è fermato per dare supporto all’uomo. Gli agenti di polizia però vogliono vederci chiaro e decidono di aspettare l’autopsia che infatti rivela che la vittima in realtà è deceduta per via di una pugnalata nel petto. Mentre Ottavia riuscirà a fornire delle importanti novità per quanto riguarda le indagini sulla squadra della narcotici, Monica dimostra di essere sempre più gelosa degli atteggiamenti tenuti da Malik il quale non sembra essere proprio adatto ad una vita di coppia.