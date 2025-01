Come vi avevamo già anticipato alle ore 13:00 nel primo dei nostri appuntamenti giornalieri dedicati al Million Day, alle ore 20:30 si terrà un nuovissimo sorteggio nel quale verranno scelti – ed ovviamente annunciati a tutti voi carissimi giocatori speranzosi di vincere un qualche ricco premio – altri cinque numeri vincenti che poi dovrete confrontare con le vostre schedine giocate nel corso della giornata per capire immediatamente quanto siete riusciti a portarvi a casa: giusto per chiarezza, vi ricordiamo che nel caso in cui la vostra schedina sia riferita al concorso delle 13 del Million Day, non sarà ovviamente più valida per il nuovo sorteggio che si terrà tra una manciata di minuti.

Al contempo – ovviamente – nulla e nessuno vi impedirà di piazzare quante altre schedine vorrete per partecipare al Million Day ed oltre alla modalità online che abbiamo approfondito nell’articolo dedicato all’estrazione delle 13:00, ora ci dedichiamo alla modalità fisica: in una qualsiasi ricevitoria potrete – infatti – chiedere di compilare di vostro pugno la schedina, oppure ancor più comodamente e semplicemente dire all’addetto che troverete al bancone la combinazione che volete giocare; in entrambi i casi – e non ci saranno, a conti fatti, reali differenze – dovrete pagare solamente un euro per veder validata la vostra scommessa.

In questo caso – sempre a differenza delle giocate online – cambieranno anche le modalità di riscossione della vostra vincita al Million Day: per qualsiasi tra i bottini in palio che non siano il milione o i 100mila euro della versione Extra potrete semplicemente tornare nella stessa ricevitoria per vedervi subito riconosciuta la cifra vinta; mentre se aveste segnato una delle due vincite massime tra quelle disponibili allora dovrete andare in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo, oppure all’Ufficio premi dell’Agenzia Dogana e Monopoli che trovate a Roma portandovi dietro la schedina, i documenti e l’iban di un conto corrente a voi intestato sul quale riceverete – nell’arco di qualche giorno – la cifra che ci spetterà!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: