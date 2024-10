È arrivato il weekend ma anche oggi, come succede ogni giorno, il gioco fortunato del Million Day, uno dei più amati dai tanti giocatori sparsi in tutta Italia, non ci lascia soli. Il concorso ci offre, come accade appunto ogni giorno, la possibilità di partecipare a due diverse estrazioni, dislocate nel corso della giornata. Il primo appuntamento è all’ora di pranzo, alle 13.00 più precisamente, mentre più tardi ce n’è un secondo, alle ore 20.30: questo è quello classico, o forse dovremmo dire quasi storico, del concorso. Infatti, fin dal lancio del Million Day, l’orario di estrazione è stato appunto alle 20.30. Questo appuntamento è particolarmente amato da tutti i giocatori che spesso scelgono appunto di partecipare all’estrazione serale e non a quella dell’ora di pranzo, forse per scaramanzia o magari per preferenza personale, essendo quello delle 13.00 un appuntamento che spesso non consente di seguire poi di persona quello che accadrà e soprattutto i numeri estratti, cosa che più interessa a tutti i giocatori.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 18 ottobre 2024 delle ore 20:30

Per vincere, infatti, i concorrenti dovranno indovinare le combinazioni fortunate del giorno e potranno decidere autonomamente se prendere parte all’appuntamento delle 13.00 o a quello della sera. Nel caso in cui non venisse specificato l’orario al quale si vuole prendere parte, in automatico la schedina andrà sull’orario successivo a quello della giocata. Se dunque si partecipa la notte o in prima mattinata, si parteciperà all’appuntamento delle 13.00 mentre nel pomeriggio si prenderà parte a quello delle 20.30. Resta il fatto che ogni giocatore potrà decidere se giocare a quella delle 13 o a quella delle 20.30, semplicemente specificandolo in sede di giocata. Ora siamo pronti per andare a scoprire le cinquine fortunate delle 20.30: buona fortuna a tutti i nostri lettori!

Million Day, estrazione di oggi 18 ottobre 2024/ I numeri vincenti delle ore 13:00

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI FORTUNATE DEL CONCORSO DI OGGI ALLE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –