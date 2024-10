Torneranno – come sempre – ancora una volta oggi, lunedì 21 ottobre 2024, le quattro estrazioni giornaliere del Million Day e del similare Extra MillionDay che potrebbero regalare qualche nuovo incredibile premio a qualcuno di particolarmente fortunato tra voi carissimi lettori e giocatori: il punto di partenza (in attesa ovviamente di poter conoscere tutte e quattro le combinazioni vincenti odierne) è ricordare che gli appuntamenti si terranno inizialmente alle 13 in punto e poi – successivamente – alle 20:30 con la chiusura delle finestre in cui potrete giocare fissata in entrambi i casi mezzora prima del sorteggio; fermo restando che le giocate piazzate dopo la chiusura del Million Day saranno (ovviamente) valide per il concorso immediatamente successivo, che sia quello serale o quello pomeridiano di domani!

La speranza è che tra il primo e il secondo concorso di oggi del Million Day qualcuno – magari proprio nascosto tra voi carissimi lettori – riesca a portarsi a casa quel sempre ambitissimo milione che rappresenta il sogno di tutti i giocatori: nel corso di ottobre (infatti) sembra che la Dea Bendata stia faticando ad assegnare i suoi premi milionari tanto che prima dell’ultimissimo vinto solamente qualche giorno fa – era il 17, dal piccolo comune di Gioiosa Ionica -, se ne sono registrati solo altri due caduti ironicamente entrambi il 4 nel concorso delle ore 13 tra Grandate e Leggiuno.

Il tutto senza lasciarvi ‘offuscare’ la vista del milione in palio nel Million Day tenendo sempre a mente che in realtà i premi che potreste portarvi a casa (tra gioco classico ed Extra) sono in totale otto con valori compresi tra 100mila, mille, 100 e cinquanta euro: per vincerli dovrete riuscire ad indovinare un minimo di 2 numeri – con premi di consolazione da 2 o 4 euro – e un massimo di cinque che si associano (ovviamente) al più volte citato milione.