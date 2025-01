E’ un nuovo giorno, è giovedì 30 gennaio 2025, e ciò significa che anche oggi è un Million Day. Manca poco per la prima estrazione, quella classica delle ore 13:00, a cui seguirà poi la giocata serale delle ore 20:30, di conseguenza bisognerà prepararsi i numeri potenzialmente vincenti per provare ad agguantare il premio più ambito, il million, o milione di euro.

Già, avete capito proprio bene, un milione di euro tutto per voi, ma dovrete individuare cinque numeri fortunati e non sarà facile farlo visto che dovrete trovare quelli giusti in un elenco che va dal numero 1 al numero 55. Un esempio di cinquina da giocare? Potreste provare a giocarvi la data di oggi, quindi l’1, come gennaio, poi il 30, il giorno del mese, e poi il 2025 lo dividiamo in due cifre, il 20 e il 25, aggiungendoci anche il 45, che è dato dalla somma delle due. Di conseguenza i vostri cinque numeri da giocare al Million Day per l’estrazione delle ore 13:00 saranno l’1, il 20, il 25, il 30 e il 45: non male. Provate a giocarli e se doveste per caso diventare milionari ricordatevi di noi: buona fortuna, come sempre.

