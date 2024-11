Il nuovo Codice della Strada, approvato già dalla Camera, sarà discusso oggi al Senato per il via all’approvazione definitiva che probabilmente arriverà entro Natale. Il Ddl prevede diverse novità soprattutto riguardanti le regole per gli automobilisti, con l’introduzione di nuovi reati e sanzioni. Sarà infatti più facile sospendere la patente in caso di accertamento di violazioni che prima prevedevano solo una multa, come ad esempio la guida con cellulare o in stato di ebbrezza e sotto affetto di droghe così come il superamento dei limiti di velocità. Inoltre vengono inasprite le pene per l’abbandono di animali, introducendo in alcuni casi anche il carcere.

Maggiori restrizioni anche per monopattini, ciclisti e neopatentati. Ma la vera novità assoluta del decreto è quella di cui si parla ormai da tempo, cioè l’obbligo di installare il dispositivo Alcolock sui veicoli, che impedirà al motore di accendersi in caso dopo il test risulti un livello di alcol nel sangue superiore a zero. Questo si applicherà esclusivamente a coloro che sono già stati condannati dopo controllo per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Nuovo Codice della Strada: aumentano sanzioni per guida in stato di ebbrezza, superamento limiti di velocità e abbandono di animali

Sarà approvato in via definitiva entro la settimana il nuovo Codice della Strada, che prevede una stretta generale su quasi tutti i tipi di infrazioni alla guida. Tra le novità la “tolleranza zero” sulla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, soprattutto per gli automobilisti che già sono stati condannati per lo stesso reato in passato. Le multe saranno per tutti più elevate, entro 0,8 arriveranno ad un massimo di 2.170 euro e sospensione patente fino a 6 mesi. Limiti più elevati potranno portare all’arresto e sospensioni fino a due anni. Per quanto riguarda le droghe, basterà risultare positivi al controllo per rischiare la revoca della patente. La guida con cellulare può far rischiare al conducente una sospensione immediata e una multa fino a 1400 euro.

Anche il superamento dei limiti di velocità sarà punito più duramente, specialmente nei centri urbani, dove si rischia una sanzione fino a 880 euro con sospensione di un mese se si viaggia dai 10 ai 40 Km/h più del consentito. I ciclisti dovranno mantenere la distanza di un metro in caso di sorpasso di altre bici, mentre scatterà l’obbligo di assicurazione e targa per i monopattini. Aumenta anche a tre anni il divieto di guidare auto più potenti di 105 kW per i neopatentati che otterranno la licenza dopo il via alla legge. L‘abbandono degli animali su strada sarà invece punito con la sospensione o revoca della patente, e con il carcere nel caso questa azione provochi incidenti.