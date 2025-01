Nuovo tronista di Uomini e Donne, chi è? Spuntano i possibili nomi: da Raoul Dumitras a Alfred Ekhator (ex di Temptation Island)

Ieri si è svolta la registrazione di Uomini e Donne e come sempre l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni ha svelato le anticipazioni su ciò che succederà nelle prossime puntate. E nelle scorse ore ha anche lanciato un’interessante scoop: arriverà un nuovo tronista di Uomini e Donne dopo la cacciata degli altri due tronisti maschili: Alessio Pecorelli prima e Michele Longobardi entrambi finiti nel mirino delle segnalazioni. Nelle prossime registrazioni, già partire dalla prossima settimana, Maria De Filippi potrebbe fare il fatidico annuncio ma chi sarà il nuovo tronista del dating show di Canale5?

Al momento non vi è nessuna notizia certa nè nessun annuncio ufficiale su chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne da settimane si rincorrono rumor e indiscrezioni. Quasi tutti provengono dal mondo di Temptation Island a cominciare dagli ex fidanzati che nel viaggio sei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia sono usciti da single come Alfred Ekhator e Raoul Dumitras, ex proprio dell’attuale tronista Martina De Ioannon. Spuntano poi anche i nomi dell’ex tentatore Carlo Marini e di Stefano Tediosi che dopo aver instaurato un triangolo amoroso con Federica ed aver partecipato al Grande Fratello 2024 potrebbe mettersi in gioco anche nel programma di Canale5.

Uomini e Donne anticipazioni: quando verrà annunciato il nuovo tronista

Continuano dunque le ipotesi e le indiscrezioni su chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne ma per saperlo con certezza occorrerà attendere ancora qualche giorno. Quando verrà annunciato? Non c’è una data certa ma stando sempre a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni è in arrivo e nelle prossime registrazioni, tra una settimana o due, verrà annunciato. Del resta il Trono Classico, soprattutto quello maschile, quest’anno è stato particolarmente sfortunato con la cacciata di entrambi i tronisti maschi e, se si considera che Martina De Ioannon è prossima alla scelta, e dunque rimane solo Francesca Sorrentino è necessario un nuovo volto.