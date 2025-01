Scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne chi è? Ciro Solimeno fa un gesto eclatante: “Sono innamorato di te”

C’è grande attesa per il Trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La tronista infatti sembra sempre più vicina alla scelta tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri e nelle ultime registrazioni che sono avvenute ieri, 3 gennaio 2025, il suo trono ha avuto un ampio spazio. Non è chiaro quando sarà la scelta ma secondo indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni dovrebbero avvenire nelle registrazioni dopo le feste e trasmesse a fine mese. Chi sarà la scelta di Martina a Uomini e Donne? Al momento non c’è certezza e la giovane romana sempre invaghita di entrambi i suoi corteggiatori.

Tuttavia durante l’ultima registrazione c’è stato un gesto eclatante di Ciro Solimeno per Martina De Ioannon. Stando alle anticipazioni Uomini e Donne fornite dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni. Maria De Filippi, durante lo spazio dedicato alla tronista, ha proposto un gioco sia a Ciro che a Gianmarco, entrambi avrebbero dovuto dire una cosa mai detta a Martina ed è a questo punto che Martina le dice di essere innamorato di lei. Non è la prima volta che il giovane napoletano si sbilancia sui suoi sentimenti nei confronti della 26enne ma non era mai arrivato a dirsi innamorato.

Anticipazioni Uomini e Donne, Martina bacia in esterna sia Gianmarco che Ciro

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella registrazione di ieri Martina De Ioannon ha portato in esterna sia Ciro che Gianmarco. Con quest’ultimo c’è stata una romantica uscita sulla neve ed è scattato il bacio. Anche tra Ciro e Martina è scattato il bacio, in un’esterna fatta nello stesso luogo in cui l’anno scorso sono usciti insieme Beatriz e Brando. Insomma, la giovane romana continua a non avere le idee chiare su chi dei due possa essere la sua scelta, almeno per il momento, ma tra i due colui che sembra più preso è il 23enne partenopeo.