Cerimonia chiusura Olimpiadi Parigi 2024: tutti gli ospiti attesi

C’è grande attesa e fermento per le Olimpiadi di Parigi 2024, i giochi chiuderanno i battenti oggi nella capitale francese e con una passerella di grandi nomi pronti a sfilare davanti ai presenti, dal famoso cantante Snoop Dogg a Tom Cruise, l’attore americano sarà parte del passaggio simbolico della bandiera a cinque cerchi da Parigi a Los Angeles, la star dovrebbe essere protagonista di una scena d’azione di quelle che tanto ama.

Alle cerimonia conclusiva delle Olimpiadi di Parigi 2024 anche Billie Eilish, la giovane star sarà protagonista di un mini concerto insieme a diversi altri colleghi, la parte musicale sarà rappresentata anche da una parte francese con Phoenix e Air, a confermarlo è stato il direttore esecutivo dell’evento Thierry Reboul, mentre la quota cantanti sarà rappresentata anche dai Red Hot Chili Peppers, la storica band presenterà un mix di celebri esibizioni, tra live e pre-registrazioni. Altro dettaglio non certo di poco conto, la cornice non sarà la Senna ma lo Stade de France, con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi che dovrebbe scattare intorno alle 20 di domenica 11 agosto.

Cerimonia chiusura Olimpiadi Parigi 2024, chi saranno i portabandiera italiani

Non mancheranno come da tradizione i portabandiera italiani, visto che Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo saranno incaricati per far sfilare i nostri colori davanti al pubblico dello Stade de France, i due azzurri che rappresentano una coppia anche nella vita sfileranno e festeggeranno anche le due medaglie vinte rispettivamente nei 1500 metri e negli 800 stile libero.

L’attesa più grande è per le star, con Tom Cruise che sicuramente regalerà momenti emozionanti al pubblico che in queste due settimane ha risposto presente gustandosi lo spettacolo delle Olimpiadi di Parigi 2024.

