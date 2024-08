L’ondata di calore potrebbe avere i giorni contati, o per lo meno questo raccontano le previsioni meteo più recenti. Nel weekend, fra sabato 17 e domenica 18 agosto, dovrebbe giungere aria più fresca sull’Italia che potrebbe portare dei temporali in grado di spazzare via l’afa e ridurre notevolmente la sensazione di caldo. Nell’attesa l’ondata di calore continuerà inesorabile e fra oggi e domani sono previsti ben 41 bollini rossi, leggasi 19 oggi e altri 22 domani, mercoledì 14 agosto 2024, con l’aggiunta di altre città con il bollino arancione.

Secondo il Corriere della Sera dal pomeriggio di sabato 17 agosto dovrebbe pervenire una perturbazione sulle regioni di settentrione provenienti dal nord dell’Europa, con conseguenti temporali che riguarderanno prima i rilievi alpini dopo di che le pianure, spazzando via dalle città quindi l’altissima umidità di questi giorni che ha dato vita anche alle tanto temute notte tropicali. I temporali saranno presenti anche nella giornata di domenica e riguarderanno le regioni del Centronord, con temperature quindi in calo, così come al sud, dove si tornerà a respirare dopo due mesi di ondata di calore senza fine.

ONDATA DI CALORE, PRONTO IL CAMBIAMENTO?

Ovviamente la previsioni meteo non sono ancora certe visto che gli esperti ci dicono che è possibile prevedere con certezza il clima solamente 24/48 ore prima, ma in ogni caso la tendenza sembrerebbe spingere verso un miglioramento, e confermerebbe una rottura rispetto alle condizioni meteo delle ultime settimane, evento che spesso e volentieri si verifica dopo ferragosto, tenendo conto che pochi giorni dopo, esattamente l’1 settembre 2024, scatterà dal punto di vista meteorologico l’autunno, di conseguenza i tempi sembrerebbero maturi per un netto cambiamento.

In ogni caso da qui al 17 agosto bisognerà resistere con temperature che non scenderanno mai sotto 20 gradi causa questa ondata di calore che persisterà su tutte le regioni del nostro Paese, facendosi sentire soprattutto al nord e al centro, nelle zone lontano dalle coste.

ONDATA DI CALORE, ESTATE 2024 SENZA PICCHI ESAGERATI MA CON CALDO COSTANTE

Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, la colpa di questa alta umidità sarebbe dovuta ai mari molto caldi, con quelli della costa ovest, notoriamente più freschi, ma anche l’Adriatico di Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, nonché il Canale di Sicilia, che hanno superato a volte i 30 gradi, temperature da “terme” di certo non da mare.

Nel corso dell’estate del 2024 non sono state raggiunte fortunatamente temperature esagerate (come avvenuto ad esempio nel 2023) ma in ogni caso l’ondata di calore è stata lunga e ininterrotta, con svariate settimane dove le temperature hanno superato sempre con costanza i 30 gradi con praticamente zero precipitazioni, se non sui rilievi e qualche violenta grandinata al nord, che hanno aggravato tra l’altro una situazione già di pesante siccità, leggasi quella in Sicilia e Puglia in particolare. A causa anche di questa ondata di calore estiva è ormai certo che l’anno 2024 sarà il più caldo di sempre.