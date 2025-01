Ora o Mai Più, Loredana Errore asfaltata da Donatella Errore: “Non prendi le note alte”

Non è stata accolta con favore la performance di Loredana Errore a Ora o Mai Più. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi si è esibita in una delle canzoni più celebri ed apprezzate del suo coach Marco Masini, T’innamorerai. Tuttavia, complici anche le notti troppe alte la sua esibizione non è stata delle migliori ed anche i coach l’hanno fatto notare. Raf le ha dato un 8 di incoraggiamento.

Ed anche Alex Britti ha sottolineato come forse se la canzone fosse stata abbassata di due toni avrebbe reso meglio. Tuttavia la più dura nei confronti di Loredana nel talent di Rai1 condotto da Marco Liorni si è dimostrata Donatella Rettore che le ha detto in maniera chiara e tonda: “Tu le note alte non le prendi”. Non complesso nonostante quasi tutti i coach hanno sottolineato problemi di intonazione le hanno dato dei voti alti per incoraggiarla e soprattutto per la sua storia personale.

Loredana Errore nel mirino del web: “Impresentabile, senza voce”

Le critiche più dure e feroci a Loredana Errore nel talent di Rai1, tuttavia, sono arrivate dal web. Qualcuno ha scritto: “Errore non è onestamente presentabile a livello canoro. Ora bisogna capire se sono cinico e stronzo io nel dirlo, o se gli stronzi sono quelli che applaudono in pubblico e se la ridono privatamente. Il caso Gerardina Trovato non ha insegnato nulla.” “Loredana con i suoi spasmi muscolari misti ad attacchi di rabbia quando canta siamo ufficialmente tornati nel 2010.””Quei versi che fa quando canto sono insopportabili.”