Ora o Mai più, Loredana Errore confessa: “Non muovevo le gambe ma solo occhi e testa, immobilizzata 80%”

C’è anche Loredana Errore ad Ora o Mai Più famosa soprattutto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella stessa edizione di Emma e Stefano De Martino. E su quell’esperienza ha ammesso: “È stato un periodo di montagne russe in cui è arrivato tutto e subito e soprattutto non me la sono vissuta benissimo perché avevo delle cose mie che non avevo ancora messo a fuoco” Ma nella sua vita i momenti bui sono stati tanti, alcuni anni dopo l’esperienza nel talent di Canale5 è stata vittima di un terribile incidente.

Loredana Errore e l'incidente: "Non sentivo più il mio corpo"/ "Non ho potuto evitare una curva"

Loredana Errore sul suo incidente ha confessato: “Nel 2013 il 4 di settembre io dovevo fare un concerto in provincia di Agrigento ma tornando a casa c’era una pioggia battente io ho dato un colpo di sterzo e si accapottò, io ho visto il mondo al contrario in pratica.” E subito ha rivelato le conseguenze dell’incidente: “Ho visto il mondo all’incontrario in pratica o subito preso coscienza che le mie gambe non si muovevano ma si muovevo solo gli occhi e la testa. I medici dissero che solo la sua caparbietà poteva mettermi in piedi perché io ero immobilizzata all’80%.”

Chi è Loredana Errore/ Dal successo con "Ragazza occhi cielo" di Amici all'incidente: "evento della mia vita"

Incidente Loredana Errore: “Non c’è nessun rimpianto ma solo un perdonarsi e ricominciare”

La terribile esperienza l’ha fortificata ed adesso è pronta a guardare avanti: “Certo c’è stata un po’ di depressione però adesso il mio impegno è stare bene. Grazie all’effetto delle persone che mi vogliono bene, grazie ai medici ed alla fede siamo ancora qua. Non c’è nessun rimpianto c’è solo un perdonarsi e ricominciare.” Loredana Errore riparte dal talent di Marco Liorni su Rai1 in cui il suo coach è Marco Masini con cui ha cantato ragazza occhi cielo.