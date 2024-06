Orari apertura seggi Italia alle Elezioni Europee 2024/ Affluenza e come si vota: regole Regionali e Comunali

APERTURA SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024 IN ITALIA: ORARI E COME SI VOTA LE SCHEDE

Il week end delle Elezioni Europee 2024 è finalmente arrivato! Sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 gli elettori italiani sono chiamati alle urne per rinnovare i membri del prossimo Parlamento Europeo, seguendo quanto già fatto in altri Paesi Ue dallo scorso 6 giugno (con la maggior parte degli Stati membri che vota nella sola giornata di domenica). Gli orari di apertura dei seggi in Italia – dove ricordiamo si svolgono contemporaneamente le Elezioni Comunali in 3700 comuni e le Regionali in Piemonte – prevedono un inedito schema per gli ultimi anni di tornate elettorali: urne aperte sabato 8 giugno dalle 15:00 alle 23:00, mentre domenica domenica si vota dalle 7:00 alle 23:00.

Possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni in tale data e che risiedono anche in un altro stato membro dell’Unione Europea: per l’Italia dovranno essere eletti 76 membri nel prossimo Europarlamento, da scegliere tra i vari candidati proposti dai partiti politici. Viene utilizzato il sistema proporzionale che permette di intercettare gli eletti in maniera proporzionale ai voti ottenuti. Le schede sono suddivise in maniera tale che per ogni singolo politico l’elettore possa indicare la propria preferenza: ogni cittadino ha facoltà di poter indicare fino ad un massimo di tre preferenze per ogni lista. Tuttavia, va ricordato, c’è un vincolo in quanto le tre preferenze sono accettate a patto che i candidati scelti siano di genere diverso: bisogna scrivere nome e cognome oppure solo il cognome. È possibile anche prevedere un voto su una lista che non vede espressa la preferenza, in questo caso il voto viene assegnato automaticamente al capolista.

NIENTE VOTO DISGIUNTO ALLE EUROPEE 2024: LE REGOLE E LE INFO SULLA TESSERA ELETTORALE

Occorre fare attenzione per evitare di vedersi annullato il proprio voto in quanto alle Elezioni Europee 2024 non è previsto quello disgiunto: in pratica non si potrà indicare il simbolo di una formazione politica e immettere poi delle preferenze che riguardano altre liste. Per esprimere il proprio voto è necessario essere in possesso della tessera elettorale che certifica la regolare iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza. Da sottolineare che se questo modulo è stato smarrito bisogna rivolgersi all’ufficio elettorale in comune e chiederne il duplicato, sia prima che dopo l’apertura dei seggi in tutti i Comuni. Il duplicato della tessera elettorale può essere ottenuto anche in caso di furto, deterioramento del modello oppure se sono stati completati tutti gli spazi utili: per consentire anche gli elettori impossibilitati a raggiungere il seggio della sezione in cui sono iscritti (come nel caso di quanti sono ricoverati in ospedale) sono stati istituiti i cosiddetti seggi speciali. Da sottolineare che queste sezioni sono previste se esistono ospedali di cura con almeno 100 posti e fino a 199 posti letto: la loro composizione è del tutto duale a quella di un classico segno elettorale per cui è previsto un presidente e due scrutatori con l’aggiunta del segretario.

ELEZIONI REGIONALI 2024: ORARI SEGGI E COME SI VOTA PER IL GOVERNATORE IN PIEMONTE

Non di solo Elezioni Europee 2024 dicevamo si apriranno i seggi dalle ore 15 di sabato 8 giugno: le Elezioni Regionali in Piemonte si tengono infatti tra sabato 8 e domenica 9 giugno. L’apertura dei seggi sarà attiva dalle 15:00 alle 23:00 di sabato, mentre domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00. Per giungere all’elezione del Presidente della giunta regionale a Torino basta che un candidato Presidente ottenga anche un solo voto in più dei rivali, con premi di maggioranza garantiti a seconda della percentuale di preferenze ottenuta nei risultati elettorali. Per votare alle Elezioni Regionali in Piemonte – che rinnova il consiglio regionale e il presidente dopo i 5 anni di giunta Cirio – verrà consegnata dagli scrutatori la scheda di colore verde. La modalità di voto è piuttosto semplice perché nella scheda vengono riportati i simboli politici e il candidato, dunque l’elettore dovrà semplicemente scrivere un segno nel relativo riquadro per indicare la propria intenzione di voto. Il cittadino ha la possibilità di esprimere due preferenze e devono riguardare candidati di genere diverso (per cui un maschio e una femmina). Qualora l’elettore dovesse indicare tre preferenze verranno prese in considerazione soltanto le prime due secondo l’ordine con cui sono state presentate nella lista. Sarà ritenuto valido un solo voto di preferenza nel caso in cui le tre preferenze dovessero essere espresse ad appannaggio di candidati dello stesso sesso.

Diverso è il caso in cui ci sono quattro preferenze oppure un numero più alto: il presidente di seggio dovrà in quella situazione invalidarle tutte mentre verrà preso in considerazione l’intento di voto per il candidato presidente alla Regione Piemonte. Differenza importante dalle Elezioni Europee 2024, in queste regionali è possibile il voto disgiunto per cui il cittadino può tranquillamente indicare la propria preferenza verso un candidato presidente e contemporaneamente anche votare una lista che è collegata ad un altro candidato governatore. I cittadini possono esprimere anche soltanto la preferenza al consigliere oppure ai due consiglieri di proprio interesse e in questo caso comunque verrà valutato il voto alla lista collegata e al relativo candidato presidente. Anche per le Elezioni Regionali 2024 in Piemonte è prevista l’opportunità per i cittadini che sono immobilizzati a casa oppure allettati in ospedale di richiede l’intervento dei cosiddetti seggi speciali che vengono gestiti da un presidente di Seggio con due scrutatori e una segretario

ELEZIONI COMUNALI 2024: COME CAMBIANO REGOLE DI VOTO

Da ultimo, le Elezioni Amministrative completano il programma elettorale del weekend 8-9 giugno 2024: sono in programma tra sabato e domenica le Comunali che riguarderanno 3.715 comuni italiani. Complessivamente saranno 29 i capoluoghi di provincia più sei capoluoghi di regione (Cagliari, Firenze, Potenza, Campobasso, Perugia e Bari): alle Elezioni Comunali 2024 possono votare tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza. Inoltre possono recarsi alle urne anche i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti in quel comune purché abbiano presentato richiesta al sindaco nei 40 giorni precedenti al voto.

Nei comuni con oltre 15.000 abitanti le schede elettorali possono essere compilate in tre differenti tipologie ammesse, ecco come si vota: il cittadino può indicare un segno sul simbolo della lista di proprio interesse per dare supporto al relativo candidato sindaco collegato, inoltre il cittadino può presentare una o due preferenze. Nel caso di due preferenze è necessario che siano di genere differente altrimenti si procederà con l’annullamento della seconda indicazione di voto. È previsto il voto disgiunto per cui eventualmente si può votare un candidato sindaco e indicare fino a 2 preferenze per candidati al consiglio comunale che fanno parte di altro partito. Nei comuni con oltre 15.000 abitanti è necessario per arrivare alle elezioni del sindaco al primo turno che quest’ultimo ottenga il 50% più uno dei voti: se questo non dovesse avvenire si procederà con il ballottaggio quindici giorni più tardi tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti non è previsto il ballottaggio per eleggere il sindaco, si risolverà tutto al primo turno: in questi comuni non è previsto il voto disgiunto mentre al di sotto dei 5000 abitanti si è può esprimere una sola preferenza mentre fino a 15.000 se ne possono indicare due sempre nel rispetto dell’alternanza dei generi. Infine da rimarcare che in base all’attuale legge elettorale delle Elezioni Comunali 2024, i candidati al ruolo di consigliere comunale vengono suddivisi in circoscrizioni. Questa è una metodologia che permette di avere la necessaria rappresentanza consigliare e per offrire un servizio il più possibile vicino alla gente.

ORARI AFFLUENZA AI SEGGI, CONSIGLI UTILI E MITI DA SFATARE: LE ULTIME INFO SULLE ELEZIONI 2024

Nella due giorni di Elezioni Europee, Regionali e Comunali 2024, il Ministero dell’Interno comunicherà a orari cadenzati l’affluenza ai seggi che man mano verrà sondata in ogni seggio aperto a livello nazionale: sabato 8 giugno l’affluenza con percentuale degli elettori presentatisi ai seggi sarà comunicata solo alle ore 23, ovvero alla chiusura serale delle urne; domenica 9 giugno 2024 invece gli orari dell’affluenza saranno i canonici alle ore 12, 19 e 23 con il computo totale dell’effettiva partecipazione al voto per le Europee 2024, Regionali Piemonte e 3700 Amministrative.

Tra i principali consigli da tener presente alla vigilia della due giorni elettorale, è importante stare attenti al meccanismo elettorale per evitare che il proprio voto venga annullato: il voto disgiunto è previsto nelle Regionali e nelle elezioni comunali ma solo nei comuni con oltre 15.000 abitanti. Bisogna rispettare l’alternanza dei generi per cui in caso di due oppure tre preferenze a seconda della tipologia di elezioni, non dovranno mai essere dello stesso genere. Questi casi si prendono in considerazione soltanto la prima preferenza in ordine di presentazione. Le attuali normative di legge evidenziano alcuni divieti che i cittadini devono rispettare quando si recano alle urne per esprimere il proprio voto: innanzitutto non si può fotografare il voto con l’utilizzo di uno smartphone, mentre occorre ricordare come non sia assolutamente consentito “commerciare”, vendere il proprio voto.











