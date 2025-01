Oroscopo Branko, cosa accadrà oggi 6 gennaio 2025: qualche problema per i sentimenti?

Intervenuto come di consueto nel tradizionale appuntamento su Radio Rds, l’esperto di astri ha fornito le indicazioni dal punto di vista astrale, l’Oroscopo Branko ci aggiorna sui possibili avvenimenti dell’Epifania, mettendo in guardia i vari segni che saranno protagonisti, tra cui Bilancia, Sagittario e Scorpione, alle prese con novità e colpi di scena:

Grande Fratello 2024, complotto contro Helena Prestes?/ "Rivolta in caso di mancata squalifica"

BILANCIA: state sviluppando un senso di socializzazione sempre più importante e chissà che nelle prossime ore non possiate fare qualche speciale incontro. Possibili imprevisti in vista sul piano lavorativo, occhio a non omettere niente con il vostro partner, potreste venire scoperti.

SCORPIONE: non sarà una giornata priva di alti e bassi, questo mettetevelo in testa da subito, il vostro umore potrebbe risultare variabile nel corso della giornata, potrebbe risultarvi difficile trovare una soluzione a breve.

Nek a Domenica In: “L’incidente? Ho rischiato di perdere l’uso della mano”/ “Oggi sto bene, però…”

SAGITTARIO: secondo l’Oroscopo Branko vivrete una giornata ricca di avvenimenti e di sorprese, fate attenzione ai bisogni del vostro partner, alcuni giorni sembrate mettere in secondo piano i sentimenti.

Le previsioni Oroscopo Branko del 6 gennaio 2025: Capricorno faccia attenzione

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Branko, stando a quanto accadrà nella giornata di oggi 6 gennaio 2025 ne vedremo delle belle un po’ per tutti e sotto tanti aspetti di vita quotidiana, dall’amore al lavoro:

CAPRICORNO: cercate di non prendere decisioni affrettate ma di farlo con calma, a livello sentimentale risultate fin troppo razionali, mostratevi sempre più spontanei e ne gioverete.

Alessio Boni: “Non voglio essere un genitore all’antica come papà”/ “Si vergognava del passeggino…”

ACQUARIO: potreste avere delle intriganti opportunità tra le mani, se avete un progetto cercate di mandarlo avanti fin da subito, in amore potrebbe verificarsi qualche malinteso che potrete gestire.

PESCI: dovrebbe essere un’Epifania senza particolari colpi di scena, le cose sembrano scorrere bene sul lavoro, sembra esserci passione con il vostro compagno, avete molte complicità e cercate di sfruttarla a vostro favore e ritagliatevi dei bei momenti.