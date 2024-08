Oroscopo Branko previsioni 3 agosto 2024: come andranno le cose

L’esperto di astri Branko ha svelato come andranno le cose secondo il suo Oroscopo per la giornata di venerdì 3 agosto 2024, dall’Ariete ai Gemelli passando per Toro. Non mancheranno le novità e sicuramente tante cose potrebbero cambiare, dalle situazioni sentimentali a quelle professionali, è in arrivo una girandola di sorprese:

ARIETE: la Luna in quadratura vi renderà più nervosi e meno disponenti, potrebbero nascere delle dispute sul lavoro con dei colleghi o vostri superiori, siate calmi per evitare dei peggioramenti della situazione.

TORO: la Luna in Cancro può darvi delle belle notizie sul piano sentimentale, da una semplice amicizia potrebbe nascere un sentimento ben più profondo, cercate di uscire fuori di casa e allargare la vostra cerchia di amicizie e conoscenze, potrebbe nascere qualcosa di interessante.

GEMELLI: secondo l’Oroscopo Branko del 2 agosto la giornata potrebbe scivolare via senza problemi particolari, avrete molte stelle concilianti sia in amore che più in generale nelle relazioni sociali, cercate di dedicare il vostro tempo al compagno o alla compagna, magari concedendovi una gita fuori casa in un luogo che solitamente vi regala pace interiore.

L’esperto di astri ha poi fornito ulteriori aggiornamenti riguardo alla situazione astrale di venerdì 2 agosto 2024, con cambiamenti sia sul piano professionale che dei sentimenti, vediamo gli altri segni analizzati nell’Oroscopo di Branko:

CANCRO: secondo l’Oroscopo del giorno la giornata di oggi potrebbe diventare magica grazia a qualche speciale avvenimenti, avete la voglia di mettervi in gioco e mostrare il talento e la preparazione che avete, avanzate una richiesta se necessario.

LEONE: i pianeti in aspetto favorevole vi renderanno ancora più determinati ed elettrici, avrete una grande voglia di evadere o dirottare la vostra vita verso altri lidi, probabilmente siete stanchi della vostra routine e cercate altri stimoli.

VERGINE: l’arrivo di Mercurio nel vostro segno potrebbe riservare delle importanti sorprese, tutto dipenderà da voi stessi e dalla voglia di rimettervi in gioco, anche se siete reduci da una separazione dolorosa, ci saranno tutte le condizioni per conoscere nuove persone e stringere amicizia.