Oroscopo dal 4 al 17 luglio 2024 di Simon and the Stars: seconda metà dello Zodiaco/ Nuovi sogni per i Pesci…

Come di consueto, arrivano preziose le previsioni per l’Oroscopo di Simon and the Stars dal 4 al 17 luglio 2024 per la seconda metà dello Zodiaco. Focus sull’amore dove potrebbero arrivare nuove opportunità a tinte rosa; ma quale sarà il segno con il periodo più proficuo dal punto di vista professionale? Scopriamolo insieme con il racconto delle previsioni di Simon and the Stars per l’Oroscopo dal 4 al 17 luglio 2024 per la seconda metà dello Zodiaco.

Le previsioni di Simon and the Stars sulla seconda metà dello Zodiaco per l’Oroscopo dal 4 al 17 luglio 2024

BILANCIA: Forse non siete ancora nel punto della vostra vita tanto agognato ma la strada è quella giusta; è giunta l’ora di lasciare spazio a sogni ed entusiasmo per concentrarsi su nuovi obiettivi.

SCORPIONE: Non è più il momento di nascondersi; come racconta l’Oroscopo di Simon and the Stars per il periodo dal 4 al 17 luglio 2024, parlate se avete problemi sul lavoro o nel rapporto sentimentale e lo stesso vale se avete desideri da esprimere. Dedicatevi unicamente ai percorsi che vi lasciano buone sensazioni, è il momento di dedicarsi a sé stessi.

SAGITTARIO: Con buone probabilità è questo il periodo migliore della vostra estate: Mercurio e Venere dalla vostra indicano leggerezza ed emozioni all’orizzonte, soprattutto per chi ha al proprio fianco la persona giusta.

CAPRICORNO: La presenza di Venere in opposizione implica valutazioni ulteriori sui rapporti e situazioni che ancora vedete in maniera ambigua. Discorso simile sul lavoro dove saranno da rivedere accorti e priorità, ma senza troppa pressione e tensione.

ACQUARIO: Stando alle previsioni di Simon and the Stars per l’Oroscopo dal 4 al 17 luglio 2024, è il momento di fare chiarezza fra le idee, soprattutto per chi vive attimi di nervosismo alle prese con scelte ardue tanto in ambito sentimentale quanto nel contesto lavorativo.

PESCI: Esplorare e scoprire sono sempre buone idee, anche quando a governare la vostra mente è il realismo che vi può allontanare dai sogni. Lasciatevi andare alle novità, soprattutto se incentivate da qualcuno capace di donarvi una nuova forza.











