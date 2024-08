Oroscopo della settimana, novità per Sagittario e Vergine

Per quanto riguarda i prossimi giorni sono in arrivo altrettante novità e sorprese per molti dei segni dello zodiaco, l’oroscopo della settimana infatti prevederà scintille e colpi di scena per diversi componenti astrali:

BILANCIA: vi state facendo trascinare da una marea di pensieri, ma è facile comprendervi, ricordate che il dialogo sta alla base di ogni rapporto, abbiate il coraggio di fare qualche sacrificio.

SCORPIONE: avete possibilità di allargare la famiglia, che sia la vostra oppure quella di appartenenza, avete bisogno di calore per brillare di luce propria, avete tante scintille pronte a scattare, potete permettervi un’estate di doni gratuiti grazie a ciò che avete seminato fino a questo momento.

SAGITTARIO: c’è grande voglia di seminare qualcosa che potrebbe portarvi lontano, che voi siate prossimo al matrimonio oppure no, fate maturare i tempi in maniera lenta, siete sulla strada buona e continuate a percorrerla.

Oroscopo della settimana, il Capricorno deve coltivare i sogni

Astrotwins su Elle ha poi svelato altre novità riguardo all’andamento astrale dei prossimi giorni, l’Oroscopo della settimana 10-17 agosto 2024 porterà delle novità in casa degli italiani in questa metà di mese:

CAPRICORNO: di notte sognate molto e sta arrivando il momento di coltivare i vostri desideri, è facile nascondersi alle prime luci del mattino.

ACQUARIO: lasciatevi vivere, fate andare il fuoco del vostro amore, non mettete limiti e strutture e non abbassatevi ad alcuna forma di giudizio, che sia subito o dispensato, esprimete in modo scellerato tutto ciò che sentite.

PESCI: cercate di riconoscere la fine e lasciatela andare, le previsioni dell’oroscopo della settimana prevedono amore evoluto e pronto a cambiare la sua forma, passate del tempo con voi stessi che può essere un dono se utilizzato per darsi un nuovo slancio.