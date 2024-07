Oroscopo Paolo Fox del weekend 6 e 7 luglio 2024/ Cancro, è ora di una pausa! Sagittario ascolti l’istinto

Oroscopo del weekend: ecco le previsioni segno per segno di Paolo Fox

Il weekend del 6 e 7 luglio 2024 è dietro l’angolo, così come le nuove previsioni dell’esperto Paolo Fox, nell’oroscopo di questo fine settimana. Per quali segni si prospetta un fine settimana in salita e per quali in discesa? Andiamo subito a leggerlo.

ARIETE: la stanchezza si fa sentire in questo week end di inizio luglio, anche se c’è il desiderio di fare nuove conoscenze. L’importante è non strapazzarsi troppo, magari privilegiare un po’ di riposo in più.

TORO: è forse questo il momento di pensare alle relazioni importanti, potrebbero esserci delle tensioni in arrivo ma risolvibili se affrontate con lo spirito giusto. Sul lavoro è necessario non essere troppo testoni.

GEMELLI: dietro l’angolo potrebbero esserci opportunità interessanti, occorre farsi trovare pronti ed essere pronti a chiarire eventuali malintesi in amore.

CANCRO: l’oroscopo del weekend di Paolo Fox sembra suggerire ai nati sotto questo segno di prendersi un momento di pausa, riflessione e introspezione. Solo così le cose miglioreranno.

LEONE: L’umiltà e la maturità potrebbero essere due alleati per risolvere delle controversie importanti. Chi cerca l’amore potrebbe avere margini interessanti nel week end.

VERGINE: Paolo Fox nel suo oroscopo suggerisce di prestare attenzione ai dettagli in questo weekend. Il pragmatismo, anche in amore, può essere una buona strada.

Paolo Fox, l’oroscopo del weekend per gli altri segni dello zodiaco

BILANCIA: il week end in arrivo può essere utile per ricaricare le pile anche se ci sono degli ostacoli da superare e affrontare. Mantenere la calma può essere un’idea.

SCORPIONE: Paolo Fox invita a fare molta attenzione, litigate in arrivo nel peggiore dei casi e nel migliore confronti aspri con persone con cui si ha solitamente un buon rapporto.

SAGITTARIO: l’oroscopo sembra suggerire ai nati sotto questo segno di ascoltare il proprio istinto e dare sfogo alla propria intraprendenza. Può portare lontano…

CAPRICORNO: l’operazione sforbiciata è ancora in corso per quanto riguarda il passato e le relazioni che in qualche modo ci hanno deluso. Se l’amore è così e così, sorride il settore professionale.

ACQUARIO: ai mettere in secondo piano la propria forza di volontà, tantomeno arrendersi. La pazienza è la virtù dei forti.

PESCI: secondo Paolo Fox questo è un buon momento, tuttavia non è il caso di forzare i tempi, le risposte che i nati sotto questo segno aspettano arriveranno comunque.











