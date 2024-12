Si parte con un mese che darà soddisfazioni ai segni d’aria come Bilancia e Acquario, soprattutto dal punto di vista amoroso, perché Venere presto sarà in quest’ultimo. Domani la Luna è ancora in Sagittario e va a completare un cielo strepitoso. Nervosismo per Scorpione e Pesci. Di seguito, le indicazioni per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: l’oroscopo migliora e le schiarite saranno ancora più tangibili da sabato 7, quando Venere in buon aspetto aiuterà coloro che si sono separati a lasciare andare pensieri negativi e quelli che vogliono migliorare una relazione a trovare le giuste strategie.

SCORPIONE: se vedi che ce l’hanno con te, non dar loro retta e vai avanti, perché le polemiche sterili innervosiscono e basta. Chi è nato alla fine di ottobre è segnato da un transito di Marte che tocca qualche problema in più in famiglia e anche dal punto di vista fisico.

SAGITTARIO: un cielo splendido, con Mercurio, Sole e Luna nel segno e un Marte ottimo. Ci sei rimasto male di recente perché qualcuno non ti sei sentito compreso. Se c’è una vecchia storia d’amore o questioni legali in ballo, Giove opposto per adesso ti chiede pazienza.

CAPRICORNO: i sentimenti sono messi alla prova. Martedì e mercoledì avrai la Luna nel tuo spazio zodiacale, per cui a breve potresti ricevere conferme dal punto di vista lavorativo.

ACQUARIO: Luna in Sagittario ancora favorevole che inaugurano un mese molto importante. Le stelle sono molto valide soprattutto a livello sentimentale, con Venere che il 7 dicembre farà ingresso nel tuo segno, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 dicembre 2024.

PESCI: devi comprendere che essere sincero è importante, ma dipende, perché in questo periodo essere troppo schietto potrebbe accendere delle polemiche. Amore burrascoso con Ariete e Leone: attenzione a non distrarti troppo.