Tra poche ore Venere sarà in Scorpione e per alcuni segni, tra cui Gemelli e Leone, significa resa dei conti in amore. Il Toro, con la Luna nel segno, è forte e può farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 settembre 2024: le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: è una fase molto impegnativa della tua esistenza e il rischio è di sbagliare qualcosa per via della troppa stanchezza. Il nuovo transito di Venere dal 23 sarà più favorevole ai sentimenti: chi vuole recuperare un amore lo potrà fare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 settembre 2024/ All'Ariete serve relax e il Cancro è ipersensibile

TORO: ci sono diverse cose da chiarire, dalle questioni familiari a quelle economiche. Gli ultimi mesi hanno certamente messo in evidenza tutte le criticità della tua vita, ma in questo momento sai esattamente cosa fare: se c’è qualcosa da dire, l’Oroscopo Paolo Fox di domani 21 settembre 2024 ti spinge a parlare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 settembre 2024/ Marte fa litigare il Capricorno, i Pesci pronti a partire

GEMELLI: luglio e agosto sono stati un po’ confusionari in amore. Le relazioni solide non hanno avuto problemi particolari, ma quelle nate un po’ superficialmente vengono criticate da Mercurio in opposizione. Lascia andare la polemica e usa il raziocinio.

CANCRO: non hai intenzione di pazientare oltre e quindi se ci sono delle cose che non ti piacciono parlerai chiaramente. Devi fare chiarezza di situazioni ambigue e, tra l’altro, Mercurio favorevole ti mette al centro della scena, soprattutto per il lavoro. Il 2025 sarà un anno importante e sviluppare nuove idee ora è l’ideale.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 settembre 2024/ Venere in Scorpione stravolge il cielo: chi è il più amato?

LEONE: buona posizione della Luna che ti rafforza ancora di più. Questo significa che vorrai dire la tua su questioni che non ti piacciono. Venere inizierà un transito un po’ difficile dal 23: se in amore ci sono dei problemi e delle diatribe, entro la fine di di settembre metterai le cose in chiaro.

VERGINE: vorresti dire qualcosa al partner da un po’ di tempo, ma non trovi il coraggio per farlo. Forse hai paura di rovinare la relazione o di causare un pandemonio. Mercurio nel tuo spazio zodiacale ti obbligherà a fare delle scelte lavorative che alla fine avranno successo, anche se questo significa abbandonare il vecchio per il nuovo.