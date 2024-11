Il Leone spadroneggia con un cielo pressoché perfetto, ma anche l’Ariete beneficia di questo Sole favorevole ai segni di fuoco. Il Cancro ha buone intuizioni e i Gemelli devono guardarsi dagli scocciatori. Di seguito, i dettagli dei primi sei segni zodiacali.

ARIETE: dal punto di vista lavorativo sei molto favorito, soprattutto da quando il Sole è entrato in Sagittario , il 21 novembre. Tanta energia, incontri fruttuosi, ma l’amore non è al centro dei tuoi pensieri.

TORO: con questa bella Venere ci possono essere belle opportunità n amore. Per i separati sarà positivo abbandonarsi a un sentimento senza programmare nulla, perché ciò che ti mette ansia spesso è la paura del futuro: meglio vivere giorno per giorno.

GEMELLI: grazie a Giove sei fortunato anche se ci sono dei guastafeste che vogliono dirti quello che devi fare e tu questa cosa non la tolleri. Presta attenzione a chi hai attorno, mette in guardia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 novembre 2024.

CANCRO: i sentimenti sono un po’ sottotono (ne riparliamo il mese prossimo), mentre il lavoro è molto favorito. Il weekend spesso non è lavorativo, ma magari potresti avere una bella idea da mettere in pratica per la prossima settimana che, oltretutto, favorisce gli incontri giusti per la tua carriera.

LEONE: sei uno dei vincitori del periodo e se stai pensando di riavvicinarti a qualcuno che a ottobre si era un po’ defilato, non esitare. Il lavoro e i soldi sono comunque in primo piano.

VERGINE: sei un po’ teso perché sono diversi mesi che la tua vita è in rivoluzione, come se fosse un puzzle da completare. Inoltre monti e smonti le cose per ricominciare da capo e questo, naturalmente ti crea stress.

