Lo Scorpione si lasci andare al fato senza reticenze, perché il cielo è con lui. Molta pesantezza per il Capricorno che pensa al lavoro e ai soldi, questi ultimi anche cruccio dell'Acquario, in questo momento. Di seguito, le previsioni astrologiche per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 gennaio 2025: i segni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: stai cercando di riportare la tua vita in equilibrio, come indica anche la rappresentazione del tuo segno, tuttavia non è semplice in questo momento, in particolare in amore. Presta attenzione a vecchie ruggini non risolte.

SCORPIONE: la tua vita sta prendendo nuove strade e il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 26 gennaio 2025 è di abbandonarsi al destino, cercando di non essere prevenuto e avendo più fiducia. La domenica è utile per sanare i contrasti nati all’inizio della settimana.

SAGITTARIO: ancora la Luna nel segno al mattino che ti dona molta energia, che sarà ancora più carica a febbraio soprattutto in amore, con Venere in buon aspetto. Certi progetti di lavoro non sarà possibile concluderli prima di maggio. Questo discorso vale in particolare per chi ha vissuto una crisi nel 2024.

CAPRICORNO: se vuoi parlare di sentimenti la Luna ti aiuta, anche se in questa fase sei più coinvolto da questioni di denaro e lavoro. Entro la metà del 2025 dovrai decidere se restare o andartene, perché è probabile che tu ti sia sobbarcato troppe responsabilità

ACQUARIO: quest’anno darà ragione alle tue idee. Per adesso hai a che fare con questioni di soldi con una spesa un po’ pesante: cerca di farti aiutare.

PESCI: stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani la Luna opposta può averti portato stanchezza e caoticità mentale. Non farti ingannare dall’apparenza, in particolar modo in amore, perché domani andrà molto meglio.

