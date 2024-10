Il Toro è il più arrabbiato con questa Luna potente in Leone che favorisce quest’ultimo, ma anche l’Ariete e i Gemelli. Mercurio sostiene sempre il Cancro. Vediamo i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 ottobre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Venere e Luna eccellenti! Una bella giornata, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 ottobre 2024. Il lavoro è sempre nei tuoi pensieri, tuttavia in questa giornata abbandonati alle emozioni perché ne vale la pena.

TORO: nervosismo, arrabbiature, stanchezza. Il tuo cielo è vessato da una Luna piena opposta che ti mette in guardia da ciò che potresti dire in modo eccessivo.

GEMELLI: domani è ancora una giornata buona se devi comunicare qualcosa di importante, tenendo conto che domenica non sarà la stessa cosa, anche perché non avrai molta pazienza.

CANCRO: nonostante la tua emotività sempre in bilico, questo è un ottimo oroscopo, grazie a Sole e Mercurio in ottimo aspetto, per cui lavoro, impegni, esami e cose concrete della vita quotidiana sono favoriti.

LEONE: grazie alla Luna nel segno, domani sei tu a comandare. In realtà è sempre più o meno così, tuttavia non lo dai molto a vedere. Avrai voglia di sfidare una tua acerrima nemica: la noia! Organizza qualcosa di bello per questo weekend.

VERGINE: lentamente, ma progressivamente, si recupera. Venere opposta provoca qualche battibecco: evita di innescare polemiche inutili e stai attento soprattutto domenica.

