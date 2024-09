Capricorno, Scorpione e Pesci i migliori segni di questo gruppo, mentre il Sagittario è ancora in alto mare e l’Acquario è collerico: colpa della Luna in Leone.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 settembre 2024: il resoconto per la seconda metà dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: il tuo segno rappresenta le coppie, sia di innamorati sia di collaboratori. Al tuo segno piace molto lavorare con a fianco un socio fidato. Forse vorresti recuperare una relazione ma c’è chi non lo ritiene corretto.

SCORPIONE: è un buon momento questo, grazie a una Venere che parla di sentimenti veri. Chi non cerca l’amore darà spazio agli affetti magari in famiglia. Nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 28 settembre 2024, la Luna è in opposizione e potrebbero esserci tensioni in più.

SAGITTARIO: grandi cambiamenti, in parte dovuti al destino. Quelli che lavorano per un’azienda di recente non si sono sentiti valorizzati, mentre chi è in proprio sta cercando nuove opportunità. Avresti bisogno di una guida, di un mentore, per poter mettere in pratica ciò che hai in mente.

CAPRICORNO: domani non c’è più la Luna opposta e la giornata funziona meglio. Un amore non potrà più essere celato e chi ha provato a nasconderlo ora dovrà ammettere di essere innamorato.

ACQUARIO: domani la Luna è in opposizione, per cui sarà più facile farti innervosire: non dare corda a chi ti fa arrabbiare.

PESCI: sono tanti i pianeti favorevoli, tra cui Venere. In famiglia si è dovuto discutere di questioni economiche, ma vedrai che troverai la quadra e anche sul lavoro avrai grandi soddisfazioni a breve.