Febbraio è alle porte e sarà foriero, in amore, di un rinnovamento del cielo che Ariete, Leone e Vergine vivranno positivamente. Il Toro è esausto e il Cancro mette in discussione la coppia. Scopriamo tutte le novità per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 gennaio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il tuo non è un segno che guarda al passato, sei sempre proiettato nel futuro e questa è una virtù, perché non sei soggetto al rimpianto. Tuttavia, Marte in opposizione fa riemergere questioni aperte da risolvere. Chi lavora in proprio dovrà mettere delle toppe. Venere sta per arrivare nel tuo spazio zodiacale: arrivano le belle emozioni!

TORO: la Luna è ancora in opposizione, per cui la giornata potrebbe essere poco brillante. In questo momento devi sistemare questioni lavorative ma anche problematiche di tipo fisico: ritrovare una buona forma è essenziale.

GEMELLI: Saturno in opposizione significa qualche ritardo, ma non disperare! Il pianeta tornerà favorevole tra pochi mesi. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 31 gennaio 2025 infatti ribadisce che non si tratta di un “momento no”, semplicemente è preparatorio a qualcosa di bello che deve ancora arrivare.

CANCRO: oggi la Luna in buon aspetto ti può dare la forza di chiarire alcune faccende in amore. Ci sono dubbi e la gelosia è in agguato. Le relazioni più complicate sono con Ariete, Bilancia e Capricorno.

LEONE: Luna ancora opposta che rileva un po’ di stanchezza, ma che non va ad intaccare un cielo che complessivamente è molto favorevole. Mercurio in posizione critica ti chiede cautela nelle spese e se devi fare investimenti, sanare vecchi conti o acquistare qualcosa, chiedi consigli utili.

VERGINE: Giove e Saturno in opposizione creano grande scompiglio a livello interiore, anche se difficilmente questo traspare dalla tua postura che è sempre imperturbabile. Non riversare il nervosismo in amore. Febbraio darà una svolta positiva alle stelle: se ci sono stati problemi in amore o le questioni lavorative hanno pesato sulla relazione, aspetta prima di conclamare una crisi, perché Venere tra pochissimi giorni non sarà più contro.

