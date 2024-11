Cambiamenti positivi in arrivo per il Capricorno che avrà Venere nel segno da lunedì. I Pesci rimandino le discussioni a domenica, mentre l’amore è favorito per Sagittario e Acquario. Di seguito, i dettaglio degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 novembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: si può recuperare energia fisica e anche ottimismo. Il tuo benessere è stato messo alla prova da Marte che ora però non è più un problema! Ci saranno dei cambiamenti inevitabili.

SCORPIONE: ci sono da rivedere le relazioni con soci o collaboratori. Attenzione a un possibile scontro con un capo. Cerca di essere più tranquillo e impiega disciplina, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 novembre 2024.

SAGITTARIO: può arrivare qualcosa di stimolante, come una trasgressione, e ti puoi concedere qualcosa in più anche nei sentimenti. Non accetti granché i giudizi nei tuoi confronti, ultimamente.

CAPRICORNO: lunedì Venere farà il suo ingresso nel tuo spazio zodiacale. Goditi l’amore, gli affetti e anche le vittorie. La Luna è positiva e sarà ancora più bella domenica.

ACQUARIO: cerchi la libertà e devi essere pronto a nuovi incontri! In questo weekend potrebbe già salire la “febbre dell’amore” e ci sono nuove sensazioni in arrivo.

PESCI: il mese di novembre non è partito molto bene e se ci sono delle controversie, rimanda tutto a domenica, quanto ci sarà la Luna nel tuo segno. In amore, se ci sono ripensamenti sono dolorosi.