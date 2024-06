Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 giugno 2024/ Il cielo di metà mese cambierà le carte in tavola per molti segni

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il mese di giugno si può dividere in due: ci sono segni che hanno vissuto bene la prima parte e altri che attendono stelle migliori. Miglioreranno Toro, Cancro, Leone, Vergine, Sagittario e Pesci, mentre saranno più penalizzati Ariete, Bilancia, Capricorno, Acquario. Per ora la situazione è ancora a parti inverse, con i Gemelli che fanno il pieno di pianeti e i segni d’aria particolarmente favoriti. Oggi la Luna è ancora in Vergine.

Oroscopo Branko, settimana dal 14 al 20 giugno 2024/ serve prudenza a Leone, amore teso per Capricorno e...

Ariete

Il cielo ti aiuta a recuperare un po’ di calma, tuttavia che ti serva per prepararti a una seconda parte di giugno che presenterà dei conflitti da risolvere, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è particolarmente vero per chi ha in ballo i contenziosi legali o questioni burocratiche da sistemare. Dovrai cercare di non essere precipitoso e di fare tutto più lentamente rispetto al tuo solito. Hai fatto tanta fatica per raggiungere un obiettivo: non disperdere ciò che hai fatto fino a qui.

Oroscopo Branco, oggi 12 giugno 2024/ Collaborazioni per Ariete, vincite per Toro e...

Toro

Bella oggi la Luna e Marte è nel tuo segno: sei caricato a molla, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La condizione astrale ti darà la forza per liberarti di una situazione difficile o potrai portare a termine una sfida. Certamente sono tanti i cambiamenti in corso: devi seguire l’onda se vuoi avere successo! L’amore è da curare.

Gemelli

Qualche tensione c’è, perché è vero che hai molti pianeti nel segno, ma si trovano in dissonanza rispetto a Saturno. Questo significa che a volte ci sono dei ritardi un po’ su tutto e anche la Luna, oggi opposta, porta un po’ di nervosismo, ma domani andrà meglio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 giugno 2024/ Marte fiacca fisicamente alcuni segni: quali sono?

Cancro

Se hai già un amore, coltiva la tua passione e se sei single, vai a cercarlo. Le stelle non portano una relazione sull’uscio della porta, ma quando sono favorevoli gli incontri possono avere esiti positivi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. La seconda parte di giugno sarà incoraggiante anche per il lavoro: buone nuove in arrivo!

Leone

Questo segno va in crisi quando non riesce a raggiungere un obiettivo. Maggio è stato un mese molto pesante fisicamente e c’è anche chi ha dovuto fermarsi per riprendersi, però ormai siamo quasi giunti alla metà di giugno e si può ripartire bene: l’estate sarà foriera di novità da cogliere in amore e nella professione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Oggi la Luna è nel tuo spazio zodiacale e questo per te significa che incontri e viaggi sono favoriti, inoltre hai capacità logiche più brillanti del solito. Ciò che crea un po’ di disturbo è Giove in dissonanza che indica soprattutto di cose da sistemare in famiglia, come per esempio prendersi cura di qualcuno che non sta bene o stare dietro a un figlio. Oggi e domani però avrai buone idee, anche se non è facile stare tranquillo.

Bilancia

Tu ami piacere agli altri e se puoi fare un lavoro che richiede il consenso degli altri ti senti valorizzato. Il cielo è molto positivo, ma se piaci a molti dovrai poi metterti di buona lena a lavorare e dato che la seconda parte del mese sarà un po’ stressante, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di mantenere un buon equilibrio senza concederti eccessivamente. Tutte le relazioni che hanno una buona base di partenza, migliorano.

Scorpione

La Luna è positiva! Il mese di maggio è stato preparatorio e molte relazioni sono state controversie, con Toro, Acquario o Leone, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ma adesso è possibile un buon recupero. I single dovrebbero lasciarsi andare e allargare il giro di amicizie, perché questo è un periodo favorevole a chi desidera innamorarsi.

Sagittario

L’Oroscopo di Paolo Fox aveva già parlato dei primi giorni di giugno come portatori di pettegolezzi, maldicenze e problemi. Tu stesso potresti aver detto qualcosa che ha creato scompiglio. Tra pochi giorni questi pianeti opposti non avranno più la stessa forza e se vorrai portare avanti un progetto avrai via libera! Alcune di queste tue idee potrebbero anche comportare qualche rischio, ma tu sei un pioniere e vuoi fare cose che nessuno ha ancora fatto.

Capricorno

Sono già arrivati dei successi o stai per ottenerli: sei inarrestabile, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è l’anno della riscossa, tuttavia dalla prossima settimana ci saranno dei pianeti opposti e quindi preparati che ci saranno degli attacchi oppure semplicemente un po’ di stanchezza. Se ci sono delle criticità con il partner, devi cercare di non istigarle troppo e l’amore ha bisogno di un po’ di attenzione.

Acquario

Venere è favorevole e vai avanti bene, soprattutto dal punto di vista creativo. Hai bisogno di sentirti (e di fatto lo sei, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox) diverso dagli altri e super originale. Le collaborazioni sono importanti ma Marte è dissonante e forse sei un po’ troppo sollecitato fisicamente: un po’ di stanchezza si fa sentire.

Pesci

La Luna è in opposizione e, a rendere tutto un po’ più faticoso, ci sono altri pianeti un po’ difficili. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ti rassicura sul fatto che il cielo si rischiarerà in modo molto significativo e anche se non esiste la bacchetta magica, la ripresa è assicurata. Se in questa fase il tuo umore è un po’ sottotono, vedrai che tra pochi giorni vedrai tutto con altri occhi. Cerca di mantenere la calma ed evita le controversie fino alla fine della settimana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA