Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 luglio 2024/ Il Cancro è il più affascinante dello zodiaco e il Toro rilancia

Mercurio è appena entrato in Leone e già si vedono i primi effetti su questo segno, ma anche sui suoi amici di fuoco, come Ariete e Sagittario, ma anche i Gemelli ne beneficiano. Il Cancro è il segno che ha più successo in amore, mentre l’Acquario è in difficoltà da questo punto di vista. Vediamo tutti i segni nel dettaglio.

Ariete

È un momento di conquiste, vittorie e cose nuove: se ti sei stancato di qualcosa puoi anche lasciarlo andare, perché sei nel tuo pieno potere e, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, tutto questo vale anche per i sentimenti. Potrai tagliare un traguardo importante.

Toro

Bando ai tristi trascorsi, perché adesso ti puoi anche occupare dell’amore: se arrivi da una separazione non perdoni e non torni indietro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Con Mercurio in buona posizione se vuoi cambiare ritmo, ruolo o impegni sarai vincente. Giove è nel tuo spazio zodiacale e, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, stimola la creatività che ritorna prepotentemente alla ribalta.

Cancro

Sole e Venere si trovano in ottimo aspetto rispetto a Saturno e Marte: sei super affascinante, per l’Oroscopo di Paolo Fox, approfittane ora! Avrai tu la posizione più importante e sia sul lavoro sia in amore, sei molto più forte.

Leone

Questo mese di luglio ti fa ritrovare l’amore e le grandi emozioni, oltre a dare buone notizie sul lavoro: grande progettualità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Puoi dimenticarti le arrabbiature.

Vergine

Sei uscito dalle problematiche che ti hanno afflitto nella prima metà di giugno. Questo cielo è ottimo per gli incontri, aspettando agosto che, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, ti omaggerà con Venere nel tuo spazio zodiacale.

Bilancia

Cerca di evitare scontri e nervosismo, ricerca la calma e forse, se qualcosa non va, è meglio lasciarlo andare. Attendi la prossima settimana, perché l’Oroscopo di Paolo Fox promette che ripartirà anche l’amore.

Scorpione

Marte è in opposizione e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che sia anche foriero di piccoli acciacchi: non preoccuparti, perché sono momentanei. Venere ti regala emozioni e sentimenti importanti.

Sagittario

Con Mercurio in ottimo aspetto sei molto attivo e vorresti mettere in atto un nuovo progetto e scalare una montagna: attenzione però a Giove opposto perché ti mette in guardia sui conti e ti chiede se sei in grado di fare quello che vuoi. Chiaramente se la risposta è affermativa, vai avanti, altrimenti ci vuole cautela, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Ti sei arrabbiato alla fine di giugno e non sei stato abbastanza aiutato da chi avresti voluto. Con la Bilancia cerca di usare diplomazia, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox, mentre Scorpione e Pesci spesso entrano nel cerchio delle tue conoscenze.

Acquario

I sentimenti sono conflittuali e forse hai una grande voglia di evadere. Lunedì e martedì prossimo saranno giornate critiche: cerca di anticipare i tempi, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

È un momento di revisione sia per il lavoro che nella vita privata. Le proprietà vanno protette. Parla di cose importanti e personali solo con chi ti puoi fidare, perché non sempre sei saggio in questo senso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai vissuto esperienze nuove e hai incontrato tante persone, adesso ti senti arricchito dentro di te, ma sei anche un po’ in confusione, perché vuoi tentare una nuova strada al più presto.











