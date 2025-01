Il mondo astrale sa sempre come regalare spunti degni di nota per gli appassionati e la puntualità dell’Oroscopo Paolo Fox è perentoria in tal senso. Ospite oggi a Domenica In, il noto astrologo ha approfittato della presenza di varie coppie note per raccontare le migliori coppie in amore in termini di affinità, passionalità e tutto ciò che riguarda i sentimenti a tinte rosa.

Oroscopo Paolo Fox, le migliori coppie in amore: Scorpione e Acquario

Il racconto delle migliori coppie in amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox parte da Scorpione e Acquario. Brillanti, dinamici; ma a volte tendenti ad isolarsi. Spesso arrivano attimi di malinconia e lì gli Acquario, ma anche altri segni, non sanno più come prendervi. Voi siete comunque perfetti perchè prendete e andate via, per tornare in momenti migliori. Alla luna però un rapporto come questo rischia di non vivere all’esterno; chiudendosi alle amicizie. Gli Scorpione sono intimisti e questo turba l’Acquario. Il noto astrologo ha poi spiegato come si tratti di un rapporto che va oltre la sessualità, l’affettività; c’è una simbiosi. La necessità di stare insieme che si avverte quando c’è lontananza, come se mancasse un pezzo; in questo caso l’unione è molto forte.

Oroscopo Paolo Fox, le migliori coppie in amore: Bilancia e Sagittario

Si prosegue con Bilancia e Sagittario, una coppia che – secondo l’Oroscopo Paolo Fox per le migliori coppie in amore – funziona, non vi annoiate mai; i Sagittario amano divertirsi e aiutano anche a superare i momenti dove l’umore tende al ribasso, sono capaci di conquistare con questa loro capacità di azione e con un modo quasi fanciullesco di amare. Tra voi la passione è forte, senza tempo; la complicità nei momenti intimi non conosce pause. Ci sono coppie che non si lasciano mai per connessione; ma quando ci si diverte, magari con i viaggi e il divertimento, è difficile che un rapporto finisca. Sia Bilancia che Sagittario hanno bisogno di fare sempre cose nuove, di sperimentare.

Oroscopo Paolo Fox, le migliori coppie in amore: Capricorno e Toro

Più conciso il racconto dell’affinità tra Capricorno e Toro rispetto all’Oroscopo Paolo Fox e in riferimento alle migliori coppie in amore. Differenza caratteriale mostruosa; i Capricorno sono particolarmente affidabili ma allo stesso tempo stimolano la complicità. Il Toro è spesso accondiscendente, riesce ad assecondare la totalità delle volontà altrui. Molti Capricorno dopo una separazione diventano diffidenti, che l’amore non valga la pena di essere vissuto; è importante invece andare oltre tale convinzione e tuffarsi nella bellezza delle emozioni.