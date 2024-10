Oroscopo settimana Branko, previsioni 1-7 novembre: le novità

L’esperto di astri ha fornito le nuove indicazioni astrali per quanto riguarda l’Oroscopo settimana Branko, novità e aggiornamenti in arrivo già nella settimana 1-7 novembre, che porterà in dote una serie di sorprese e cambiamenti un po’ per tutti i segni, analizziamo Ariete, Toro e Gemelli:

Fabio C, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Lei già invaghita: "Attratta ma il bacio..."

ARIETE: dopo due mesi di sofferenza finalmente qualcosa sta per cambiare, sono in arrivo delle liete notizie per voi, incontri possibili e favorevoli con Leone e Acquario, un ritorno dal passato può accendere la vostra fantasia.

TORO: gli affari sono in miglioramento e presto ci sarà qualcosa che metterà alla prova la vostra pazienza, come un avvenimento in casa, cercate di essere prudenti.

Riccardo Fogli, chi è l’ex marito di Viola Valentino/ La cantante: “Ecco perchè lo cacciai di casa…”

GEMELLI: secondo l’Oroscopo Branko il passaggio di Mercurio potrebbe portare un po’ di inquietudine in voi, non tutti hanno la vostra voglia di scherzare, Ariete può essere travolgente, occhio agli incontri con loro, la vostra forma fisica è in miglioramento.

Oroscopo settimana Branko: Leone in un buona fase

Sempre l’esperto di astri ha poi fornito delle nuove indicazioni astrali riguardo alla settimana 1-7 novembre 2024, secondo l’Oroscopo settimana Branko ci saranno grosse novità anche per Cancro e Leone, pronti a fare nuove e intriganti conoscenze:

CANCRO: il cielo magari non sarà il solito della settimane scorse, ma avrete modo di concludere molte questioni che erano rimaste in sospeso, possibile incontro ravvicinato con un Sagittario per voi.

Chi è Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger/ Carriera, matrimonio con l'attrice e la figlia Jennifer

LEONE: secondo l’Oroscopo Branko la luna nuova metterà un po’ di zizzania, avete bisogno di voltare pagina al più presto, prendete per mano una Bilancia, vi potrà dare una grossa mano, vivrete energia e passione all’ennesima potenza, sfruttate il momento.

VERGINE: il Sole per voi resta magnifico, le relazioni in famiglia però potrebbero vivere un momento più complicato, è difficile tenere lontani tutti i vecchi problemi, siete suscettibili e inquieti, possibili incontri positivi con Toro.