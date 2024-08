Ultimi giorni del mese e non poteva mancare l’oroscopo settimanale da lunedì 27 agosto all’1 settembre 2024. Le previsione di Ada Alberti svelano cosa dicono le Stelle e i gli astri per i prossimi giorni dei primi sei segni. Alcuni segni saranno particolarmente baciati dalla fortuna e dall’amore mentre altri avranno alcune tensioni e piccoli crisi. Ottimo cielo per Ariete e Leone. Gemelli, grazie a Venere, avranno il cuore in subbuglio mentre non mancheranno alcune tensioni per Toro e Cancro. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni della nota astrologa della settimana fino all’1 settembre 2024 dei segni da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale dal 27 agosto all’1 settembre 2024: previsioni su amore e fortuna

ARIETE: Settimana inizia effervescente per i nati tra Marzo e Aprile peccato che poi nel mezzo qualcosa si interrompe, saranno gli impegni di lavoro a creare problemi con il partner? Speriamo di no.

TORO: L’oroscopo settimanale per i nati tra Aprile e Maggio svela che è tempo di rimettersi la giacca e ritornare al lavoro, attenti perché non tutti concorderanno con le vostre idee quindi mi raccomanda di essere cauti.

GEMELLI: Venere è meravigliosa in Bilancia e aiuta i sentimenti dei nati tra Maggio e Giugno, è tempo di pensare all’amore, molti in questo periodo pensano al lavoro invece voi avete un buon cielo per i sentimenti.

Previsioni Cancro, Leone e Vergine: oroscopo settimanale 27 agosto-1 settembre

CANCRO: Occhio alle spese forse avete esagerato durante le vacanze, per i nati tra Giugno e Luglio è tempo di rimettere ordine non solo in casa ma anche in generale nella vostra vita.

LEONE: Cielo interessante per i nati tra Luglio e Agosto e Venere creativa vi fa portare avanti degli importanti progetti, potrete realizzare qualcosa di molto forte anche sul piano sentimentale.

VERGINE: L’oroscopo settimanale di Ada Alberti i nati in questo periodo, agosto e settembre, sono pronti per realizzare qualcosa di interessante e nuove ma accettate un consiglio: è importante curare i contatti