Prosegue il nostro viaggio con l‘oroscopo settimanale, con le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci dal 27 gennaio al 2 febbraio. Chi sale e chi scende nei prossimi giorni? Andiamo a scoprirlo con le indicazioni tratte da un articolo pubblicato su lofficielitalia.com

Bilancia può finalmente dedicarsi a nuovi progetti o riprendere vecchie passioni o hobby lasciati troppo tempo in cantina. L’amore sorride, la vita sentimentale si accende grazie alla passione e al romanticismo che contraddistinguono i nati sotto questo segno.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 gennaio 2025/ Rivincita del Cancro, l'Ariete non deve rincorrere chi sfugge

Per l’oroscopo oroscopo settimanale lo Scorpione la parola magica è “nuove abitudini”. Apportare passione nelle attività quotidiane può essere il trampolino per qualcosa di più grande. Il benessere ci sorride, ma non arriva da solo: occorre ritagliarsi degli spazi ad hoc per rifiatare e ricaricare le pile.

Oroscopo settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025/ Previsioni: Ariete, fase straordinaria! Chance Leone

Questa settimana può essere fondamentale per il Sagittario, specialmente nell’ambito della formazione personale. Intraprendere nuovi progetti e realizzare idee a cui teniamo è importante, ma ancora di più avere chiarezza di intenti.

Oroscopo settimanale, ecco le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno può rivalutare il proprio rapporto con il denaro nella settimana entrante. I prossimi giorni saranno anche l’occasione per dedicare del tempo all’amore e al proprio partner. Il lavoro è importante, così come la salute e il benessere personale. Non dimenticatelo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 gennaio 2025/ Il denaro è il tallone d'Achille per Capricorno e Acquario

Settimana molto positiva per i nati sotto il segno dell’Acquario. Nuovi progetti all’orizzonte sul fronte lavorativo, mentre in amore prevalgono la dolcezza e la intimità. E’ bene concedersi il tempo per ricaricare le pile e vivere la vita.

I nati sotto il segno dei Pesci possono finalmente lasciar andare tutte le zavorre e ciò che non serve più. L’oroscopo settimanale sembra suggerire di seguire il proprio intuito per prendere decisioni importanti. In amore, vincono l’intimità e il romanticismo col proprio partner. Chi è single dia spazio a nuove opportunità.