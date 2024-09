L’oroscopo settimanale di Simon and the stars svela cosa dicono le Stelle su amore, fortuna e lavoro per tutti i 12 segni dello Zodiaco. Quali sono coloro che dovranno lanciarsi in un nuovi sfide e progetti professionali e quali invece coloro che verranno baciati dalle frecce di Cupido. Ottimi affari per Toro mentre Leone farà di tutto, riuscendoci, per mettersi in mostra. Si sottolinea anche il passaggio scandito anche dalla Luna Piena (in eclissi) in Pesci di mercoledì 18 settembre, Per il resto, il Sole percorre l’ultimo tratto della Vergine, per poi entrare in Bilancia domenica 22 settembre dando il via all’autunno. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana segno per segno.

Oroscopo settimanale di Simon and the stars: previsioni dei primi segni

ARIETE: Nel lavoro, ma anche vita privata… forse è il caso di mettersi seduti e fermarsi a riflettere. A volte la tua mente va troppo veloce, e pure la tua voglia di raggiungere certi obiettivi, ma in questo momento devi rallentare e capire se stai percorrendo la strada giusta. La Luna piena ti rende irrequieto.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale, Mercurio può movimentare situazioni interessanti, chiamate e nuovi clienti per i liberi professionisti, occasioni per espandersi, ma anche nuovi ruoli o incarichi per i lavoratori dipendenti. Anche il cuore è in cerca di nuovi progetti.

GEMELLI: Evita la fretta soprattutto sul lavoro per capire meglio come muoverti e ponderare saggiamente scelte e decisioni. Anche in amore il periodo è teso ed è necessario un dialogo e un confronto con il partner.

CANCRO: Si creeranno le giuste condizioni per dedicarti a qualcosa di più specifico con una ripresa economica che al momento neanche sospetti. Nelle coppie giovani sono tanti gli aspetti da definire.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela che ci sarà una ripresa economica con nuove entrare, ed è molto probabile lasciare un lavoro che paga troppo poco.

VERGINE: È tempo di confronti di lavoro, test ed esami per chi deve affrontare una prova o si trova a debuttare con un nuovo progetto. Il Sole e Mercurio sono ancora nel segno, per questo non è inverosimile parlare di novità in amore.

Previsioni segno per segno: oroscopo settimanale dal 16 al 22 settembre 2024

BILANCIA: Sole e Mercurio nel tuo segno ti aiuteranno ad essere più autonomo e intraprendente. Se hai in mente una novità puoi sfruttare le giornate intorno a giovedì 19 per parlarne ai diretti interessanti. Non lasciarti sfuggire Venere nel segno.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale il buon aspetto di Marte in fondo è un’iniezione di fiducia verso il futuro. Tra pochi giorni Venere toccherà il segno e darà nuovo impulso al cuore.

SAGITTARIO: La buona notizia è che dalla prossima settimana il Sole e Mercurio tornano a favore. Quella meno buona è che, al momento, sono ancora contro. L’importante è sapere che stai andando incontro a un periodo di nuove prospettive non solo a lavoro ma anche in amore.

CAPRICORNO: Venere torna a favore e porta con se la possibilità di fare nuove conoscenze per chi è single mentre per gli altri tornerà il sereno con il partner e in generale in famiglia. Possibilità di sperimentare sul lavoro

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale svela che sia il Sole che Mercurio torneranno a favore, per cui qualche piccolo azzardo nelle richieste, soprattutto sul lavoro, ti è concesso, anche perché a mio avviso avrà successo. Venere ti rende pratico nei sentimenti.

PESCI: È semplicemente un periodo in cui gestire i tuoi affari può risultare alquanto faticoso. Sulla sfera sentimenale cerca di mettere in chiaro alcune discussioni (anche a livello familiare) e in casi estremi anche decidere se proseguire o meno una più recente conoscenza.