L’oroscopo weekend di Simon and the stars svela cosa accadrà agli ultimi segni dello Zodiaco nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto 2024. Le previsioni del noto astrologo svelano che sarà un periodo d’oro per Bilancia mentre Scorpione si godrà giornate piene d’amore con il partner, buone nuove anche per Sagittario e Capricorno mentre Acquario sarà invaso da una ventata di energia positiva. Giornate di relax per i Pesci prima della rivincita. Vediamo nel dettaglio cosa dicono le Stelle.

Oroscopo weekend Simon and the stars 17-18 agosto 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: novità per Gemelli

Oroscopo weekend Simon and the stars: flirt per i single Bilancia

BILANCIA: Se sei alla ricerca di una nuova fiamma, le stelle sono dalla tua parte: apri il cuore, lasciati sorprendere e accogli ciò che il mondo circostante ha in serbo per te Preparandoti a vivere giorni intensi e gratificanti, in cui riprendere in mano la tua vita.

Oroscopo weekend Branko 17-18 agosto 2024/ Sagittario insicuro, Acquario boom di conquiste

SCORPIONE: L’oroscopo weekend vede un bellissimo cielo per sabato 17 e domenica 18 agosto 2024 Le opportunità di rinascita sentimentale sono all’orizzonte, pronte a manifestarsi sotto forme inaspettate. Lasciati guidare dall’istinto e non avere paura di esplorare nuove direzioni, anche quando si tratta di lasciare una strada vecchia per una nuova.

SAGITTARIO: Se c’è una discussione in corso a questo punto è importante fare un passo indietro e comprendere le ragioni dell’altro, per chi è single, questo periodo porta con sé amori a metà, relazioni che potrebbero non essere completamente appaganti o che si limitano a fugaci incontri. Bene in tal senso domenica 18.

Oroscopo weekend 17-18 agosto 2024, le previsioni di Branko/ Ariete coraggioso, Cancro tutto in salita

Simon and the stars, oroscopo weekend 17-18 agosto 2024: relax e divertimento per Pesci

CAPRICORNO: Davvero speciali le emozioni che possono nascere a partire da venerdì 16 e sabato 17 quando la Luna è nel segno. Le coppie consolidate sognano in grande: questo è il momento ideale per fare progetti ambiziosi, e se hai bisogno di un supporto economico, per trovare dei validi finanziatori come tuoi alleati.

ACQUARIO: L’oroscopo weekend ti invita a lasciarti andare, vivi appieno queste giornate calde e intense, e apriti a ciò che l’estate ha in serbo per te. Un’estate che parla di rinascita e leggerezza, sfrutta questa energia positiva per fare ciò che ti fa stare bene, sia nel lavoro che nell’amore, e lascia che le belle emozioni ti guidino verso nuove avventure.

PESCI: Periodo di leggerezza per divertirsi, esplorare senza vincoli, e capire cosa si desidera davvero, senza la pressione di dover definire tutto immediatamente sia se si è in coppia che single cerchiamo di capire cosa non va e soprattutto “rilassiamoci”: non è tempo di prendere decisioni avventate. È tempo di pensare di più al proprio benessere psico-fisico.