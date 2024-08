Calciomercato Napoli, Al-Ahli alza il pressing per Victor Osimhen

Victor Osimhen lascia il Napoli per andare in Arabia all’Al-Ahli? La possibilità sarebbe più che concreta, dopo il pressing crescente del club saudita che avrebbe considerevolmente aumentato la sua offerta per convincere il Napoli a dire sì e battere la concorrenza di Chelsea e Paris Saint-Germain. Da parte dell’attaccante nigeriano non sembrano esserci troppi tentennamenti, infatti secondo quanto riferisce Sky Sport, avrebbe aperto al trasferimento e sarebbe pronto ad una nuova avventura nel torneo saudita.

La pista non è una semplice suggestione, come dimostra la presenza in Italia del direttore sportivo dell’Al-Ahli, volta a presentare una nuova offerta al Napoli e dimostrare di avere intenzioni serissime. L’offerta monstre per il calciatore c’è, Osimhen infatti andrebbe a percepire un ricchissimo contratto da trenta milioni di euro all’anno per quattro anni.

Victor Osimhen ceduto al Al-Ahli? Calciomercato Napoli, ore di riflessione per l’attaccante

Circolano dunque cifre da mille e una notte attorno a Victor Osimhen, il cui futuro in azzurro sembra sempre più in bilico. Sul nigeriano, ricordiamo, restano sempre Chelsea e Psg, al momento leggermente più defilate. Non semplice infatti trovare un accordo con De Laurentiis, a maggior ragione ora che si è inserito un club come l’Al-Ahli che può presentare agli azzurri motivi molti convincenti.

Per Victor Osimhen, l’ipotesi Arabia Saudita è più che suggestiva e adesso non resta che attendere gli sviluppi delle prossime ore. Il nigeriano cederà al corteggiamento dell’Al-Ahli? Il club di De Laurentiis spera di chiudere, mentre giocatore e agente valuteranno concretamente il da farsi. La fine del mercato d’altra parte è dietro l’angolo…

