Osimhen al Chelsea? I londinesi preparano l’offerta al Napoli

Possibile svolta per il calciomercato Napoli, il club inglese prepara l’offerta ufficiale ai campani per Victor Osimhen, attaccante nigeriano in uscita dalla Serie A. Potrebbe essere arrivato il momento decisivo per definire il destino di Osimhen, che nelle ultime ore era stato accostato anche al Milan, ma alla permanenza del centravanti in Italia non ci hanno creduto troppo i tifosi campani e neanche quelli rossoneri. Gazzetta.it ha ricostruito la vicenda, svelando come il fronte Osimhen è diventato bollente in queste ore finali di calciomercato: “Domenica era arrivata al Napoli l’offerta dell’Al Ahli da circa 70 milioni di euro, probabilmente quella del Chelsea si avvicinerà a quella araba, garantendo (o migliorando) a Osimhen lo stipendio che aveva ottenuto dal Napoli dopo l’ultimo rinnovo: 10 milioni netti a stagione. La svolta è arrivata: Osimhen corre verso il Chelsea e coronerà il sogno di giocare in Premier”.

Ore decisive dunque tra l’offerta del Napoli in arrivo tra le mani di De Laurentiis, pronto a lasciar andare Osimhen al Chelsea, mentre sembra sempre più difficile assistere a un ritorno nell’affare del PSG..

Osimhen e l’offerta del Psg rifiutata prima del Chelsea: come sono andate le cose

Era lo scorso giugno quando il futuro dell’attaccante del Napoli sembrava destinato a proseguire in Francia al PSG, con i francesi che hanno provato a strappare ai campani sia il nigeriano che Kvaratskhelia, il georgiano alla fine è rimasto in Campania dopo che il patron De Laurentiis ha giudicato al ribasso la proposta arrivato dalla capitale transalpina.

Così in queste ultime ore di calciomercato è tornata a farsi largo l’ipotesi Chelsea per l’attaccante, pronto a giocare in Premier dopo gli anni felici a Napoli: circa 70 milioni di euro garantiranno dunque il sogno inglese a Osimhen pronto a sposare il Chelsea alle battute finali di questa sessione di trattative.