Pamela Prati piange per la sorella Sebastiana: “Ha un malattia, un tumore, che sta curando ma ha perso un figlio”

Ospite della puntata di questa sera, Pamela Prati si è commossa parlando della sorella Sebastiana. Destino particolarmente infausto per la donna che pochi anni fa ha perso un figlio, Alessio nipote di Pamela Prati. Su di lui quest’ultima ha rivelato: “Aveva 40 anni, era un uomo meraviglioso, un padre eccezionale, un figlio esemplare, oltre che uno chef bravissimo”. ed adesso lotta contro un tumore.

Durante l’intervista a Storie di donne al bivio, Pamela Prati parlando della malattia della sorella Sebastiana è scoppiata a piangere sottolineando la sua forza: “È una donna forte, io le sono vicino tutti i giorni perché io senza di lei non ce la farei, rappresenta tutta la mia famiglia, la mia mamma e le mie sorelle e non è giusto tanto dolore…come sta? Sta bene ma gli manca qualcosa di prezioso, chi è mamma capisce. Sta bene si sta curando, sta facendo la chemio e io cerco di darle più forza possibile affinché non si abbatta.”

C’è stato spazio anche per la vita privata della showgirl tardi nella puntata di stasera di Storie di Donne al Bivio. Pamela Prati ha amesso di essere single ma pronta a innamorarsi e mettersi in gioco. Ed infine ha concluso la chiacchierata con Monica Setta rivelando che tipo di persona è, testarda e determinata che ne ha passate tante: “Pamela Prati è dolce, che ne ha passate tante però è grata alla vita. Ha fatto tante cose belle e vorrei essere ricordata per questi anni meravigliosi che ho dato non da sola ma con tutti il mio gruppo altri del bagaglino. Bisogna lottare senza piangersi addosso quindi sono una donna con gran carattere.”