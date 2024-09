Paola Caruso torna da Silvia Toffanin dopo la malattia del figlio

Oggi pomeriggio, sabato 28 settembre, Paola Caruso torna a Verissimo per fare il punto della situazione sulla sua vita privata e, probabilmente, anche sulle condizioni di salute del figlio, di cui aveva parlato l’ultima volta. Paola Caruso vuole dare un esempio di forza e coraggio, ma anche sottolineare l’importanza della condivisione per non sentirsi soli. La showgirl, ormai, ha le spalle larghe. L’esposizione sui social l’ha abituata a tutto e ormai sembra immune al giudizio altrui.

Francesco Zaffagnini è il fidanzato di Paola Caruso?/ Il video con l'anello misterioso e i dubbi dei fan

Così non si preoccupa più di tanto quando il gossip impazza sulla sua vita privata, sulla relazione turbolenta con Francesco Caserta e sulla situazione delicata vissuta dal figlio, per via della lesione del nervo sciatico in seguito ad una puntura effettuata in Egitto. Momenti terribili quelli vissuti da Paola Caruso nel recente passato, superati solo grazie a tanta forza di volontà e il desiderio di guardare avanti con fiducia e speranza.

Michele, come sta figlio Paola Caruso?/ "Malattia lo ha indurito, andrà in cliniche più importanti al mondo"

Paola Caruso, la caduta e la risalita grazie a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “Recuperata la leggerezza”

C’è però una persona, che più di altre, le è stata vicino: Paolo Bonolis. La Caruso ricorda la chiamata ad Avanti un altro, come una sorta di ancora di salvezza nel momento del bisogno. A contattarla fu Sonia Bruganelli, insistendo moltissimo per conto del conduttore. “Avanti un altro è la mia psicoterapia. Ho recuperato quella leggerezza che avevo perso”, ha raccontato a Superguidatv.

“La malattia di Michele è diventata per me un’ossessione, pensavo solo a lui e mi ero chiusa molto. Ero impazzita”, ha confessato Paola Caruso. Oggi cerca di farsi forza, grazie a tutti quelli che le vogliono bene ai fan, che non smettono mai di sostenerla tramite messaggi social di incoraggiamento e attestati di stima.

Wanda, chi è la mamma adottiva di Paola Caruso/ La dedica della showgirl: "Una cosa che mi hai insegnato..."