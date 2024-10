Paola Catella, chi è la moglie di Giobbe Covatta: dal primo incontro al matrimonio

Paola Catella e Olivia sono la moglie e la figlia di Giobbe Covatta, il comico, attore e commediografo che oggi pomeriggio concederà un’intervista ai microfoni di Caterina Balivo, nel salotto de La volta buona su Rai 1. La donna che sta al suo fianco ormai da quasi 50 anni è una sceneggiatrice e scrittrice, oltre che autrice sia per la televisione che per il teatro. Dopo l’iniziale conoscenza negli anni 70, la coppia è convolata a nozze nel 2003; le nozze furono officiate da Maurizio Costanzo, con cui Covatta strinse un rapporto affettuoso avendo spesso frequentato il suo salotto televisivo, e il testimone dello sposo fu il collega nonché grande amico Enzo Iacchetti.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, il matrimonio e le figlie Angelica e Aurora/ "La famiglia al primo posto"

In un’intervista rilasciata lo scorso maggio, sempre a La volta buona, la coppia raccontò il loro primo incontro: “Noi ci siamo conosciuti nel ’77 come animatori e lui lì, dopo una settimana, mi ha detto ‘Io un giorno ti sposo, faremo una figlia di nome Olivia e un cane di nome Isotta’, ha sbagliato solo il cane, tutto il resto è successo”.

Giobbe Covatta, chi è e carriera dell'attore/ Dalla televisione al teatro all'esperienza in politica

Olivia, chi è la figlia di Giobbe Covatta e Paola Catella

Dalla storia d’amore tra Giobbe Covatta e la moglie Paola Catella è nata nel 1997 la figlia Olivia, con cui l’attore e comico ha un rapporto solido ed affettuosissimo e che ha spesso coinvolto nei suoi progetti professionali. Olivia Covatta, per esempio, ha preso parte assieme al padre al film collettivo no-profit del 2008 All Human Rights for All, un insieme di 30 cortometraggi ed episodi ispirati alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Inoltre, in una vecchia intervista ai microfoni di Caterina Balivo di diversi anni fa, Giobbe Covatta parlò della gelosia nei confronti della figlia avuta da Paola Catella: “Io sono geloso, anzi. Io non sono geloso, è tutta scena: si dice sempre che i papà sono gelosi, io non volevo deludere le aspettative“.

Morte Lucia Salcone/ Un amico di famiglia: “E' morta prima, incidente tutta una messa in scena”