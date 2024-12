Figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo Ciavarro è nato a Roma nel 1991. La sua carriera televisiva è cominciata con un reality show di grande avventura, Pechino Express, al quale ha partecipato nel 2013 insieme al papà, attore e produttore cinematografico molto amato dagli italiani. La coppia si è classificata quinta ma da quel momento, Paolo Ciavarro ha cominciato la sua carriera televisiva, entrando prima a far parte del programma tv Forum, su Canale 5, e poi ancora conducendo con il day-time di Amici di Maria De Filippi, su Real Time, insieme a De Martino e Marcello Sacchetta.

Nel 2020 ha preso parte al Grande Fratello VIP, dove si è classificato secondo, dietro Paola Di Benedetto. Proprio dentro la Casa ha conosciuto Clizia Incorvaia, che poi sarebbe diventata sua moglie nel luglio 2024: un anno prima la nascita del figlio, Gabriele. Dalla sua partecipazione al GF Vip, Paolo Ciavarro ha ottenuto un successo importante, anche in virtù della sua relazione con Clizia Incorvaia, che ha portato poi alla nascita di una bella famiglia molto amata sui social, nonché molto seguita. Prima di approdare in tv, Paolo aveva lavorato in un’azienda in Inghilterra, facendo dunque un’esperienza importante fuori dall’Italia.

Come raccontato proprio da Eleonora Giorgi a Novella 2000, dopo l’esperienza in Inghilterra, Paolo Ciavarro ha dovuto scegliere sul suo futuro: “In quel momento è stato chiamato per Forum. Ha messo me e suo padre davanti il fatto compiuto. Per me è stata quasi una doccia gelata” ha spiegato l’attrice, ribadendo che il figlio non è affatto un raccomandato.

In passato, Paolo Ciavarro è stato anche un aspirante calciatore. Giocava nelle giovanili della Roma e un infortunio lo ha fermato: ha così deciso di studiare economia e dopo la laurea si è trasferito a Londra. Parlando della mamma invece, Paolo ha più volte ribadito come non sia stata ingombrante né invadente, anzi, è sempre stata molto discreta. “Non è mai entrata nelle questioni di lavoro né nelle mie scelte amorose.Non ne ha avuto bisogno, perché io tendenzialmente le ho sempre raccontato tutto” ha rivelato proprio il figlio di Eleonora Giorgi.

