Icona italiana degli anni ’90, Patrizia Rossetti è stata ed è una dei personaggi più famosi del mondo della televisione. Proprio lei insieme ad altre star ha vissuto il cambio radicale di Mediaset, dichiarando però che a differenza di altri colleghi non ha mai “sgomitato” per avere un suo spazio nei vari programmi. Tutti la conosciamo per il suo carattere forte, e in effetti la sua carriera incredibile dimostra che dietro alla donna c’è una personalità di grande spicco.

In un concorso, Pippo Baudo l’aveva lanciata e da lì era iniziato il suo lavoro nel mondo della televisione. Ma come ha dichiarato lei, per via del troppo successo ha dovuto lasciare Mediaset. Il motivo? Siccome i picchi di audience erano troppo alti – grazie a lei – su Rete 4, si rischiava di fare concorrenza a Canale 5. Da lì la decisione di lasciarla fuori dal palinsesto. Patrizia Rossetti lo racconta a Fanpage senza risentimento, fiera di aver vissuto l’epoca più proficua della televisione nel nostro Paese.

Tutti conosciamo Patrizia Rossetti come una delle più famose opinioniste del panorama televisivo italiano, ma forse molti non sanno che la donna è stata la prima che ha ideato un talk show su Rete 4, accompagnata da Enrica Bonaccorti e dalla grandissima Raffaella Carrà. Ancora oggi lo ricorda come un onore. Non solo, Patrizia Rossetti aveva lavorato anche con Maurizio Costanzo e con Paolo Villaggio, poco prima che Rete 4 ha deciso di farla uscire di scena. “Il mio programma fu tagliato non perché non andasse bene. Era piena di sponsor e faceva picchi di audience”, spiega l’opinionista, “ma perché bisognava lasciare il programma di Canale 5 senza concorrenza interna su Rete 4 o Italia 1”.

Patrizia Rossetti racconta amareggiata di aver scoperto solo dopo il motivo della sua cacciata, comprendendo però che per Rete 4 Mediaset aveva un progetto totalmente diverso rispetto agli altri canali che conosciamo. La conduttrice si è espressa anche sulla televisione di oggi, dicendosi scontenta perchè si osa troppo poco, a differenza di trent’anni fa quando si osava di più rinnovando i contratti dei conduttori di anno in anno e permettendo a tutti di restare in tv. Oggi, però, esiste un mestiere che prima non c’era, quello dell’opinionista e lei se la sta cavando davvero alla grande. Obiettivi per il futuro? Condurre un programma di tre donne.