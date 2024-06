Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2024, diretta video streaming/ Programma percorso e orari: il messaggio di CL

OGGI E DOMANI IL PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO 2024: DIRETTA, ORARI PERCORSO E SIGNIFICATO DELLA TRADIZIONE

Con il Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2024 torna la grande tradizione cattolica e popolare della due giorni di preghiera, canti e testimonianze nel cuore delle Marche: oggi sabato 8 giugno e domani mattina, domenica 9 giugno 2024, migliaia di pellegrini in arrivo da ogni parte d’Italia e del mondo rinnova la preghiera alla Madonna Nera di Loreto come gesto annuale di “offerta” del cammino per le tante intenzioni di preghiera che albergano nel cuore della Chiesa.

Nell’anno della preghiera e in attesa del grande Giubileo 2025 della speranza, il Pellegrinaggio Macerata-Loreto per il 2024 ha scelto come tema un passo del Vangelo di Luca, “Come è possibile questo?”: per la 46esima edizione del pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto – proposto dal Movimento di Comunione e Liberazione ma aperto a chiunque voglia parteciparvi – si è scelto un percorso particolare da 28 km di camminata con partenza al Centro Fiere di Macerata. Con la consueta diretta video streaming sui canali social del Pellegrinaggio, il gesto ha inizio alle ore 19 con il ritrovo e poi al via ufficiale alle 20.30 con la Santa Messa nel Centro Fiere celebrata da S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova Evangelizzazione e responsabile diretto di Papa Francesco per il Giubileo 2025. Il percorso della Macerata-Loreto 2024 si snoderà poi, una volta conclusa la Santa Messa, in un commino notturno tra le colline e le campagne del Maceratese: durante il pellegrinaggio sono previsti momenti curati per preghiere, riflessioni, testimonianze, recite del Santo Rosario e canti, il tutto colorato dalle migliaia di fiaccole accese per illuminare il passaggio dei pellegrini. Secondo il programma, l’arrivo del popolo cristiano è atteso sul sagrato della Basilica di Loreto attorno alle ore 6 di domenica mattina.

«La meta finale, raggiungere la Casa di Loreto, ha ancora una volta la sua simbologia profonda: è la Vergine Maria che ci accoglie nella sua Casa, là dove Gesù ha vissuto, dove ha espresso nella sua predicazione, nei segni che ha compiuto, ciò che Dio Padre voleva da lui»: così ha spiegato agli organizzatori del Pellegrinaggio il prelato Rino Fisichella, anticipando i temi della Macerata-Loreto con lo sguardo rivolto all’imminente Giubileo. In quella Santa Casa della Madonna di Loreto, simbolo dell’accoglienza, della certezza, della familiarità, «noi possiamo ritrovare il nostro vero rapporto con Dio. Metterci in cammino, quindi, equivale a ritrovare noi stessi ma davanti alla presenza di Dio, ed è ciò che dà significato alla nostra vita, ciò che consente a ognuno di noi di vivere questa esperienza con rinnovato entusiasmo e una fede più profonda», conclude mons. Fisichella.

IL MESSAGGIO DELLA FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE PER LA MACERATA-LORETO 2024

«Ciò che il mondo considera semplicemente follia»: così il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, nel suo messaggio per l’inizio del Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2024, la storica camminata notturna tra le due città delle Marche. «Viviamo in un tempo in cui a prevalere, apparentemente senza alcuna resistenza, sono l’opposizione e lo scontro», prosegue il responsabile di CL nell’invitare un intero popolo cristiano davanti alla Santa Casa di Loreto; uno scontro che non si risolve solo nelle drammatiche guerre ma negli stessi rapporti tra società, popoli e nazioni.

«Sembra impossibile frenare il prevalere del male, compiuto o subito, che ognuno di noi non può evitare di sperimentare», scrive Prosperi a tutti i partecipanti del gesto. Ebbene, davanti a questa logica dello scontro, la miglior risposta è la presenza, anche semplice, con il gesto del Pellegrinaggio. Nel messaggio di CL infatti si legge come «“Non sia fatta la mia, ma la Tua volontà”. Il vostro “sì” è l’affermazione di un giudizio nuovo e di una speranza possibile. Insieme ai tanti testimoni, a partire da papa Francesco, che instancabilmente continuano a offrire all’umanità i tratti di questa speranza possibile, anche voi nel cammino che vi aspetta rendete, passo dopo passo, la medesima testimonianza». Una speranza che prende i tratti della Madre di Gesù, la figura più prossima alla sofferenza dell’umanità, come spesso ricordava il Servo di Dio Don Luigi Giussani, tra i principali “ideatori” di questo Pellegrinaggio Macerata-Loreto: «il pianto della Madonna è il pianto stesso di Dio, che si commuove per il Suo popolo e versa lacrime sugli uomini che si dimenticano di Cristo». Come poi conclude Prosperi nel messaggio per la Macerata-Loreto 2024, da un gesto come quello del pellegrinaggio e della preghiera può sorgere il vero perdono di Dio che attraverso l’umanità salva il mondo: «Vi auguro che rimanga viva lungo la strada la memoria del fatto che ogni vostro passo porta con sé il cammino di tutto il popolo cristiano, tale è la nostra unità in Colui che Maria ebbe la grazia di portare in grembo».

Il messaggio di Davide Prosperi, in occasione del 46° pellegrinaggio Macerata-Loreto di sabato 8 giugno 2024. Leggi 👇https://t.co/ZHCUsrAxRQ pic.twitter.com/nUrXRzRWKC — ComunioneLiberazione (@CLiberazione) June 4, 2024

COME SEGUIRE IN DIRETTA VIDEO STREAMING E TV IL 46ESIMO PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO

Come ogni anno, gli organizzatori del Pellegrinaggio Macerata-Loreto hanno preparato un libretto ufficiale con tutti i momenti previsti indicati, dal programma centrale ai canti fino alle preghiere recitate, comprendendo anche i momenti scanditi del cammino attraverso i passaggi del Rosario: dai misteri della Gioia a quelli del Dolore, per chiudere con i misteri della Gloria. Il libretto della Macerata-Loreto è possibile scaricarlo in pdf a questo indirizzo, mentre qui è possibile trovare tutte le informazioni sui percorsi e le strade per arrivare a Macerata.

Come già annunciato, anche quest’anno il Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2024 sarà coperto integralmente dalla diretta video streaming sul canale YouTube che trovate a fondo pagina: durante l’intera nottata di Pellegrinaggio sono previsti anche diversi collegamenti con le tv locali del Circuito Corallo, seguendo tutti i vari momenti dall’arrivo della Fiaccola della pace fino alla Santa Messa e l’arrivo a Loreto. In alternativa, la diretta tv di TelePace e Tv2000 seguirà i momenti della mattinata di domenica 9 giugno a Loreto.

Chiudiamo il nostro spazio di informazione sul Pellegrinaggio con l’augurio più concreto e vicino possibile dalla redazione del Sussidiario.net a tutti coloro che partecipando alla camminata notturna porteranno le più svariate e commosse intenzioni di preghiera: seguendo quanto indicato da San Giovanni Paolo II ai partecipanti del Pellegrinaggio del 1993, «Camminate verso Maria. Camminate con Maria. Lasciatevi tenere per mano da Lei, come bimbi dalla Madre. Guardatela come la “stella” del vostro cammino».

QUI LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO 2024













