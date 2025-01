Curiosa vicenda in quel di Lucca dove una donna pensava di avere l’influenza e invece era incinta. L’episodio, riportato in queste ore da numerosi siti online, a cominciare da Open, ci giunge precisamente da Badia Pozzoveri, piccola frazione di Altopascio, dove Valentina Mecchi ha appunto partorito una bimba, ma non credendo assolutamente di essere in dolce attesa. Il marito, il 43enne Giacomo Paoli, era uscito di casa per comprare delle medicine visto che la compagna stava male, e si pensava appunto ad una influenza, un classico male di stagione, ma una volta tornato a casa la scoperta choc: “Non ho l’influenza, sto per partorire”, gli avrebbe raccontato la moglie, come scrive Il Corriere Fiorentino.

Due giorni fa è venuta alla luce la piccola Michela, una bimba di 51 centimetri e 3,3 kg, che sta benissimo, così come la mamma, nonostante il parto sia avvenuto in casa, visto che non vi era più tempo per appunto andare in ospedale. Giacomo ha raccontato che la moglie aveva iniziato ad accusare gonfiore alla pancia qualche mese fa, e visto che il fastidio non passava si era recata da un medico che le aveva ipotizzato un’allergia al glutine.

PENSAVA DI AVERE L’INFLUENZA MA ERA INCINTA: COSA E’ SUCCESSO

Valentina stava infatti male solo dopo aver mangiato pane e pasta, di conseguenza si era sottoposta a delle analisi specifiche da cui però non era emersa la celiachia o comunque qualche intolleranza. Nulla che faceva comunque sospettare una gravidanza, anche perchè l’uomo racconta che la compagna non era regolare con il ciclo, di conseguenza i due non avevano pensato appunto alla dolce attesa.

Il giorno prima di aver scoperto di essere incinta la donna era andata regolarmente a lavorare, nella pizzeria che i due gestiscono nel centro Paese, e anche a Capodanno avevano festeggiato assieme ad amici e parenti, come al solito “E’ pazzesco”, aggiunge Giovanni, decisamente sorpreso da quanto accaduto. Il tutto è accaduto fra il 15 gennaio scorso e il successivo 16 gennaio, quando Valentina ha iniziato a sentirsi male attorno alle due di notte.

PENSAVA DI AVERE L’INFLUENZA MA ERA INCINTA: “E’ DIVENTATO TUTTO BUIO”

Nonostante le ore passino la donna non migliora, di conseguenza il compagno decide di andare in farmacia per provare a darle qualche medicinale che possa farla sentire meglio. Un viaggio non breve, una ventina di chilometri per trovare la farmacia aperta, ma quando Giovanni rientra a casa fa l’incredibile scoperta: la moglie deve partorire.

Al sentire quel grido di aiuto “E’ diventato tutto buio”, racconto lo stesso, dopo di che la bimba è uscita da sola, ma non emettendo alcun suono ha temuto per qualche istante che fosse morta. Poi ha iniziato a piangere “ed ho capito che fosse tutto ok”. Nessun parente ha creduto all’inizio alla sua storia, “Una storia incredibile”, e non si può usare assolutamente altro aggettivo.