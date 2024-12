Elisabetta Canalis a Belve parla della sua amicizia interrotta e ripresa con Maddalena Corvaglia

Una delle domande ricorrenti su Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è la seguente: perché hanno litigato? A rivelare una volta per tutte i veri motivi del litigio è la showgirl sarda in una intervista a Belve, dove ripercorre un po’ tutto il suo rapporto con Maddalena. Oggi i rapporti sono distesi e amichevoli, ma non c’è più l’amicizia di un tempo. All’epoca, anni duemila, quando calcavano il palco di Striscia la Notizia, erano davvero inseparabili. Poi all’improvviso si separarono, chiudendo ogni rapporto.

Rapporto parzialmente ricucito nel tempo, anche se la grande amicizia dei tempi d’oro è appunto solo un lontano ricordo. “Perché si è interrotta l’amicizia con Maddalena Corvaglia? io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me”, spiega Elisabetta Canalis nell’intervista a Francesca Fagnani. La conduttrice le chiede se ci siano dei margini per la pace e la modella sottolinea che oggi è in buoni rapporto con Maddalena.

Perché Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato? Riconciliazione difficile…

“Io e lei parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo”, ha assicurato Elisabetta Canalis. La showgirl ha preferito non entrare nello specifico, per quanto riguarda i motivi che avrebbero messo fine, almeno in parte, alla loro grande amicizia. Lo stesso aveva fatto Maddalena Corvaglia, evitando di divulgare i particolari dell’allontanamento.

Secondo l’esperto di gossip Alberto Dandolo, tuttavia, non ci sarebbero margini per una riconciliazione. A suo dire Maddalena, sarebbe ancora arrabbiata – anche se per cosa non è dato sapere – con Elisabetta. “Non c’è trippa per gatti: Maddy non ha intenzione nemmeno di guardarla col binocolo”, le parole di Dandolo.

