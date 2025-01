Elisabetta Canalis: dall’amore con Vieri al matrimonio con Brian Perri

Elisabetta Canalis è una delle donne italiane più belle di sempre. Diventata famosa grazie a Striscia la Notizia di cui è stata, insieme a Maddalena Corvaglia, una delle veline più amate dal pubblico, nel corso del tempo, ha trovato sempre più spazio nel mondo dello spettacolo. Il suo nome, tuttavia, è sempre stato sulla cresta dell’onda anche per i suoi amori patinati. Il primo fidanzato famoso della Canalis è stato Bobo Vieri con cui ha vissuto una storia importante che ha fatto sognare tutti. Una relazione finita dopo anni e in cui tanti credevano al punto che, per diverso tempo, si è vociferato di un probabile ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma che non è mai arrivato. La Canalis, infatti, non è mai tornata sui propri passi e, successivamente, dopo presunti flirt, ha ritrovato l’amore con George Clooney. Con l’attore di Hollywood ha formato una coppia da favola ma anche in questo caso la storia è finita. L’uomo che, tuttavia, è riuscito a conquistarla diventando suo marito è stato il chirurgo Brian Perri con cui ha avuto la figlia Skyler.

Elisabetta Canalis e l’amore con il fidanzato Georgian Cimpeanu

Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, Elisabetta Canalis ha ritrovato l’amore accanto Georgian Cimpeanu con cui vive a Los Angeles, città in cui vive ormai da anni. George è un personal trainer di origine rumene con cui si allena e con cui ha ritrovato la serenità. Dopo aver iniziato la relazione con molta discrezione, la coppia è poi uscita allo scoperto mostrandosi insieme anche sui social.

Oggi, stanno insieme da più di un anno ma vivono la relazione con molta discrezione. Sul proprio profilo Instagram, infatti, la showgirl pubblica soprattutto contenuti di lavoro o foto in cui è insieme ai suoi adorati cani o con la figlia Skyler.

