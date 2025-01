Questa settimana la pausa del weekend de Il Paradiso delle Signore durerà più a lungo, in occasione dell’Epifania infatti non andrà in onda oggi, lunedì 6 gennaio 2025. L’amata soap opera tornerà a tenere compagnia ai telespettatori su Rai Uno alle 16 da domani, martedì 7 gennaio 2025, con tante novità e colpi di scena che terranno tutti col fiato sospeso. Puntata dopo puntata tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in merito all’episodio di domani, martedì 7 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Enrico dopo aver trascorso un po’ di tempo con la figlia Anita dovrà salutarla, la bambina infatti sarà in partenza per Brescia per raggiungere la madre superiore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 gennaio 2025: Giulia salva la Galleria Milano Moda, Roberto ha un’idea

Ci saranno molte altre interessanti novità a Il Paradiso delle Signore nelle prossime puntate, le anticipazioni fanno sapere che per evitare di perdere la commessa alla Galleria Milano Moda Giulia troverà una soluzione dopo che il Paradiso ha fatto forfait nell’affare con gli inglesi.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata di martedì 7 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni Roberto proporrà di mettere a disposizione dei clienti una cartomante. Nel frattempo Irene farà i conti con un’amara scoperta, di che si tratta? Ha un grosso guaio con il fisco, Elvira invece saluterà le sue coinquiline e sarà pronta a trasferirsi con Salvo nella loro nuova casa.

