Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele e in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:50 circa, fino alle ore 11:50 circa, quest’oggi non andrà in onda. Dopo la puntata di ieri, giovedì 3 ottobre 2024 non ci sarà infatti la puntata odierna, di conseguenza i fan dello show dovranno accontentarsi di vedere altro o eventualmente, sintonizzare comunque lo schermo su Rai Uno, per la diretta della Santa Messa della Basilica Superiore di San Francesco da Assisi.

Claudia Ciampa, figlio portato in Usa dal papà/ “Quell'uomo non voleva rinunciare alla sua indipendenza”

Proprio così perchè oggi, 4 ottobre 2024, si festeggia il famoso santo di Assisi, una delle principali figure della Chiesa, di conseguenza il primo canale della televisione pubblica, la rete ammiraglia, ha deciso di lasciare spazio alla messa che verrà appunto celebrata nel cuore dell’Umbria. Ecco perchè Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane hanno dato appuntamento ai telespettatori alla giornata di lunedì prossimo, 7 ottobre, quando la messa in onda del programma riprenderà regolarmente.

Omicidio Pierina Paganelli/ Manuela: “Mi manca Piera, ho fatto tanti errori quest'anno, mia figlia...”

STORIE ITALIANE NON VA IN ONDA: L’ANNUNCIO DI ELEONORA DANIELE

Ad annunciare che oggi Storie Italiane non sarebbe andato in onda era stata proprio la stessa conduttrice, parlando al termine della puntata di ieri, e avvisando i telespettatori dicendo: “Domani non andremo in onda perchè c’è la messa per San Francesco, quindi ci vedremo come sempre alle 9:50 lunedì”.

Oggi, non ci saranno quindi i numerosi casi, anzi le “storie”, come le chiama appunto la Daniele, che il programma affronta quotidianamente, a cominciare da uno dei gialli e dei casi di cronaca nera che più sta appassionando gli italiani in questi mesi, leggasi l’omicidio di Pierina Paganelli, la povera 78enne uccisa in quel di Rimini davanti al garage di casa, e per cui è stato arrestato il 34enne senegalese Louis Dassilva.

Anastasia Ronchi, sorella di Micol scomparsa/ Segnalazione fake alla famiglia: “Tentativo di estorsione”

STORIE ITALIANE NON VA IN ONDA: I CASI RECENTI TRATTATI

Un altro dei casi trattati in questi giorni è quello di Claudia Ciampa, la donna di Sorrento il cui figlio di 7 mesi, il piccolo Ethan, è stato portato negli Stati Uniti dal papà ma contro il volere della madre. Di mezzo, gli ultimissimi casi di cronaca come quello di Maria Campai, la 40enne uccisa a Mantova da un 17enne, ma anche il 16enne che ha massacrato un 60enne in un garage a Cesano Maderno, o infine, la terribile vicenda della 21enne della provincia di Parma, Chiara Petrolini, arrestata ai domiciliari con le gravissime accuse di aver fatto nascere i suoi due figli e poi di averli fatti morire, seppellendoli nel giardino di casa.

Storie Italiane, ripetiamo, dà quindi appuntamento alla puntata di lunedì prossimo, come da copione, riprendendo la sua regolare messa in onda. Un periodo un po’ “travagliato” per lo show visto che ieri era cominciato alle ore 10:30, quindi con circa 40 minuti di ritardo rispetto al solito, avendo lasciato spazio ad Uno Mattina in una versione short, che a sua volta aveva dato la linea al G7. Lo scorso 23 settembre, invece, Storie Italiane non era andato in onda per lo sciopero dei dipendenti Rai.