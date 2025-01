Forse non tutti sanno che alcuni anni fa, Piera, la mamma di Eleonora Abbagnato, ha scoperto di dover fare i conti con una terribile malattia: la leucemia. Una notizia inaspettata, che ha completamente rovesciato gli equilibri famigliari e fatto sprofondare in una crisi profonda la figlia Eleonora. Preoccupata per le condizioni di salute di sua madre, l’Abbagnato voleva abbandonare completamente il mondo della danza, ma poi è tornata sui suoi passi, cercando di mantenere un equilibrio adeguato tra vita privata e lavoro.

“Non voleva più far nulla ma io non volevo”, ha confidato mamma Piera in una bella intervista Verissimo, dove ha affrontato il tema della malattia e la reazione di sua figlia. “Andai a fare una visita di di controllo e avevo la polmonite in entrambi i polmoni, dopo essere stata dimessa il professore disse ‘Meno male’ perché lei telefonava giorno e notte”, ha racontato Piera.

Eleonora Abbagnato e la malattia della madre: “Leucemia di mamma? I ruoli cambiano…”

“I ruoli cambiano”, aveva detto l’etoile Eleonora Abbagnato quando annunciò al pubblico il passo indietro per stare vicino alla madre. La direttrice del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma non ci ha pensato due volte e riprogrammare la sua vita per stare vicino a mamma Piera. D’altra parte sua madre è stata la prima a spendersi per la figlia, quando rincorreva un sogno che sembrava impossibile.

“Una mamma forte ti dà la voglia di metterci tutta te stessa”, ha detto la ballerina sottolineando il ruolo della madre. “La mamma mi sosteneva da lontano, sempre. Mi diceva di non mollare e che, se mi sentivo triste, dovevo tornare a Palermo. Ha tenuto la famiglia solida. Adesso ha questa malattia brutta“, la constatazione amara dell’Abbonato.

