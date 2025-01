Pierdavide Carone è fidanzato? Questa è la domanda che in tanti si fanno da quando l’ex allievo di Amici è tornato sul piccolo schermo come uno dei concorrenti della nuova edizione di “Ora o mai più“, lo show per i ‘talenti dimenticati’ condotto da Marco Liorni. Questa sera, sabato 25 gennaio, andrà in onda una nuova puntata della trasmissione di Rai 1 e, fino ad ora, Pierdavide sembra essere il favorito dei telespettatori. Di conseguenza, chi fa il tifo per lui, è curioso di scoprire di più sulla vita privata del cantante. Ricordiamo, infatti, che dopo aver pubblicato quattro album di successo e la partecipazione al Festival di Sanremo del 2012 con Lucio Dalla, Carone si era allontanato dalle scene.

Il cantautore ha raccontato di aver vissuto un periodo buio dopo la morte del suo ‘mentore‘, Lucio Dalla, avventura proprio nel 2012, poche settimane dopo la loro collaborazione sul palco dell’Ariston. Successivamente, Pierdavide ha anche dovuto combattere contro un tumore, sconfitto a seguito di diversi interventi e un ciclo di chemioterapia. Nel 2020, ha pubblicato il suo primo singolo dopo anni di assenza dal mondo della musica, “Forza e coraggio”. Il brano è dedicato, per l’appunto, a chi sta affrontando o ha affrontato una malattia come lui.

Pierdavide Carone è fidanzato? Tutto sulla vita privata del concorrente di Ora o mai più

Della vita sentimentale di Pierdavide Carone, tuttavia, si sa molto poco. Durante la sua partecipazione ad Amici nel 2009, ebbe una relazione con la ballerina Grazia Striano. La loro storia proseguì anche dopo il programma, tanto che i due arrivarono a convivere a Roma. Tuttavia, dopo circa quattro anni, la relazione terminò definitivamente. A Ora o Mai Più, Carone ha rivelato che, durante il suo percorso ad Amici, aveva scritto la canzone Per tutte le volte che con l’intenzione di presentarla al Serale. Fu Maria De Filippi, però, a consigliargli di farla cantare a Valerio Scanu per Sanremo, dove il brano vinse il Festival.

A tal proposito, Carone ha anche spiegato che quella canzone era stata scritta come regalo di compleanno per la sua fidanzata di allora, perché non poteva permettersi un regalo materiale. Non è certo se la ragazza in questione fosse proprio Grazia, ma le tempistiche fanno pensare che si trattasse della ballerina. In ogni caso, dopo la fine della loro relazione, nulla è più trapelato sulla vita sentimentale di Pierdavide Carone. Al momento, infatti, non è chiaro se sia fidanzato o meno. Quello che è certo è che oggi il cantautore è focalizzato nel rilancio della sua carriera.