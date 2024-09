La trasmissione Ore 14 – condotta da Milo Infante ogni giorno su Rai 2 – è tornata a trattare il caso di Pierina Paganelli che attualmente grava tutto attorno al nome di Louis Dassilva considerato l’unico indagato a fronte di alcune registrazioni che sembrerebbero collocarlo sulla scena del reato proprio nei momenti dell’accoltellamento dell’anziana signora: un unico indagato che sta attirando diversi sospetti da parte di molti che credono difficile che ad aver agito – peraltro in pochissimi secondi – sia stato un solo individuo.

A dirlo – proprio ai microfoni di Ore 14 – è anche la legale che assiste la famiglia di Pierina Paganelli, Monica Lunedei, che ci ha tenuto a mettere innanzitutto in chiaro che “questa è una vicenda in cui nessuno sta raccontando la verità“, per poi sottolineare subito che rimangono alcuni importanti “interrogativi” da chiarire, magari nell’ipotesi in cui “l’attuale indagato decidesse di collaborare” chiarendo alcuni punti a dir poco fondamentali.

Tra questi ultimi l’avvocato Lunadei ci tiene a citare “chi e in quale momento ha operato il taglio degli indumenti” di Pierina Paganelli, ma anche “chi ha ricomposto la borsa” dato che gli oggetti all’interno erano sporchi di sangue, tirando in ballo l’ipotesi che si potrebbe trattare di “un depistaggio”: tutti aspetti che vanno indagati e che avvalorano l’ipotesi che difficilmente “tutto sia accaduto in quei pochi secondi“.

Occhi puntati – per l’omicidio di Pierina Paganelli – oltre che su Louis Dassilva, anche sull’amante Manuela Bianchi più volte tirata in mezzo (anche dalla procura) in questa vicenda in particolare per un video catturato dalle telecamere della caserma dei Carabinieri il giorno dopo l’omicidio in cui parlando con l’attuale unico indagato si lasciò andare ad alcuni commenti che si sono prestati alle più disparate (e mai positive) interpretazioni: una conversazione per la prima volta completamente ricostruita da Ore 14.

“Dimmi che non dobbiamo temere niente per questa cosa qui – chiede la Bianchi a Dassilva, riferendosi ovviamente alla morte di Pierina Paganelli -, ti prego”, ottenendo come unica risposta che “non cambia niente tra noi, non ti preoccupare“; mentre pochi minuti dopo ci tiene a mettere in chiaro che agli inquirenti avrebbe raccontato solo che “abbiamo continuato a scriverci delle volte”, non capacitandosi del perché il Pubblico ministero le avrebbe detto che “nel condominio tutti sapevano della relazione“.